Когда-то я писал, что так называемый Крымский мост обрушится из-за внезапного землетрясения, потому что в России не умеют строить и не проверяли его на прочность.

Шутка. Но этот день настал.

Массированная комбинированная атака с использованием дронов и ракет "Фламинго", которая продолжалась две ночи подряд. Этой ночью сообщалось о полутора десятках взрывов. Все это привело к тому, что арка автомобильной части моста обрушилась, а вместе с ней в море упал пролет. Кто-то очень хорошо изучил конструкцию сооружения и указал на слабые места.

Привлекает внимание полная неэффективность или даже отсутствие действий со стороны российской ПВО, хотя считалось, что мост через Керченский пролив надежно прикрыт. То ли средства ПВО куда-то перебросили, то ли Силы обороны их просто выбили, а эта кампания длилась долго — вопрос, на который пока нет точного ответа.

Видео дня

Не исключаю, что дальше будут обстреливать и железнодорожную часть. То есть массированные комбинированные удары — и капитальный мост можно "разрушить".

Значение этого удара очень велико. Морское сообщение с Крымом не работает. Мост закрыт. Остается лишь так называемая "трасса Новороссия", а она подвергается постоянным ударам. Крым в осаде.

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