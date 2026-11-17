Повторная атака на Крымский мост в ночь на 17 ноября привела к остановке движения как по автомобильной, так и по железнодорожной частям переправы. Оккупационные власти Крыма заявляют, что, по предварительным данным, пострадавших нет, а нанесенный ущерб в настоящее время оценивают специалисты.

Движение по обеим частям Крымского моста было перекрыто как по автомобильной, так и по железнодорожной частям после того, как переправа во второй раз за сутки подверглась удару. Причиной в оккупационной администрации назвали повторную атаку беспилотников в ночь на 17 ноября. Об этом сообщает Минтранс России.

Движение по Крымскому мосту остановили во второй раз

В районе переправы через Керченский пролив перед этим раздалась серия мощных взрывов. Ущерб в настоящее время оценивают специалисты, а пострадавших, по предварительной информации, нет. Автомобилистам рекомендуют не выезжать в сторону Крымского моста и следить за ситуацией в официальных источниках.

Видео дня

Движение по Крымскому мосту остановили во второй раз после атаки Фото: Скрин видео

Сам факт нападения подтвердил так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

"Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О развитии ситуации сообщим дополнительно. Напоминаю о необходимости доверять только официальным источникам информации", – написал он.

The Crimean Bridge this morning. https://t.co/h4VUXtDrtv — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 17, 2026

На данный момент от администрации Путина не поступало никаких комментариев по поводу обрушения арки. Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя предыдущий удар, назвал повреждения конструкции незначительными.

Second attack on the Kerch Bridge overnight on November 17. Analysis of the known facts. Using a 3D reconstruction, we recreated a preliminary picture of the aftermath of the overnight combined attack on the Kerch Bridge. As a result of multiple strikes, the road bridge’s arch span, measuring over 270 meters in length, collapsed. Damage to the railway track has also been reported. All road and rail traffic across the bridge has been halted, while maritime traffic through the Kerch Strait has been suspended. — Dnipro Osint (@GarbuzYe) November 17, 2026

Расходятся и версии относительно того, чем именно атаковали переправу. В российском сообщении говорится о беспилотниках, тогда как в сети распространяется видео, на котором, по утверждению бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, запечатлена крылатая ракета. Украинская сторона удар официально не подтверждала.

Опрос Какие последствия, по-вашему, может иметь новая атака на Крымский мост? Опрос открыт до Удары продолжатся и мост будет уничтожен Военная логистика оккупантов серьезно нарушится Это больше символический удар Это определенный сигнал России насчет ударов по мостам в Украине Существенных последствий не будет, мост Россия восстановит Пока трудно сказать Голосувати

Тем временем российские Z-каналы бьют тревогу. Некоторые пытаются сравнить последствия атаки на украинские и крымские мосты в ночь на 17 ноября, другие эмоционально оценивают последствия попадания по Крымскому мосту. Также администраторы групп угрожают Украине, отмечая, что скоро последует "ответ".

Российские Z-каналы бьют тревогу

Российские Z-каналы бьют тревогу

Российские Z-каналы бьют тревогу

Российские Z-каналы бьют тревогу

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 ноября Крымский мост в оккупированной Керчи подвергся массированной атаке дронов и ракет. Первые сообщения об ударах появились около полуночи, а в 00:37 российские власти полуострова подтвердили атаку – впоследствии в сети было опубликовано видео момента попадания непосредственно в арку.

Также сообщалось, что в результате удара обрушилась арка автомобильной части сооружения. По предварительным данным мониторингового канала Exilenova+, один из пролетов, возможно, упал в воду.

Кроме того, Антон Геращенко опубликовал видео, на котором, по его словам, крылатая ракета FP-5 "Фламинго" за секунду до попадания в Крымский мост. В его Telegram-канале появились и новые кадры поврежденного сооружения, на которых видно обрушение одной из арок.