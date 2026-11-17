В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся ракетному обстрелу, в результате чего обрушилась арка автомобильной части сооружения.

По предварительным сообщениям мониторингового канала Exilenova+, один из пролетов также мог упасть в воду.

Первые сообщения об атаке на мост появились около полуночи. В 00:37 российские власти оккупированного Крыма подтвердили удар по временной переправе. Впоследствии в сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты непосредственно в арку моста.

Около 01:05 мониторинговый канал сообщил, что, по информации с места происшествия, один из пролетов, возможно, обрушился в воду, а арки уже не было видно. Тогда эти сведения называли предварительными и ждали подтверждения с помощью снимков.

Видео дня

В 03:05 появились сообщения о новых ракетных ударах в направлении Крымского моста. По данным канала, атака могла происходить в несколько этапов.

Около 07:00 Exilenova+ опубликовал видео, на котором видна арка автомобильной части моста в воде после атаки. Таким образом, информация о ее обрушении подтвердилась.

Крымский мост. Арка автомобильной части моста в воде после атаки. https://t.co/djGuFYqgZr — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) November 17, 2026

Утром 17 ноября в местных пабликах также появились сообщения о возможном повреждении еще одного пролета Крымского моста. В то же время эти данные пока не подтверждены, а опубликованные фотографии имеют сомнительное происхождение и низкое качество.

Атака на Крымский мост Фото: Exilenova+ Атака на Крымский мост Фото: Exilenova+

По информации мониторингового канала Exilenova+, после атаки на мосту были зафиксированы повреждения. Канал также отметил, что Россия сосредоточила вокруг объекта значительные силы противовоздушной и радиоэлектронной обороны, в частности комплексы С-400, "Панцирь", "Тор" и "Бук", а также баржи и боновые заграждения для защиты со стороны воды. Информацию о последствиях атаки ожидают от Генерального штаба ВСУ.

Атаки на Крымский мост продолжаются уже вторую ночь подряд. В ночь на 16 ноября оккупационные власти сообщили об ударе по переправе и временном перекрытии движения.

Судя по спутниковым снимкам, во время предыдущей атаки на мосту были зафиксированы два попадания на участке длиной 500 метров, а также деформация арки.