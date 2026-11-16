Удар по Крымскому мосту: в результате атаки было ограничено движение по переправе — что известно

В ночь на 16 ноября движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Причиной послужил удар по переправе, утверждают оккупационные власти.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили в ночь на 16 ноября в результате удара. Об этом сообщает оккупационный "глава" республики Крым Сергей Аксенов. Также ранее сообщалось о перекрытии моста и ограничении движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Проезд закрыли в 02:22 16 ноября. Как следует из сообщений Telegram-канала с оперативной информацией, мост не работает уже более шести часов, а уведомление о перекрытии появилось вскоре после часа ночи по киевскому времени. Кроме того, крымские СМИ сообщают о задержках поездов, следующих с материка.

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Крымский мост был поврежден ночью 16 ноября

Ранее Минобороны России заявило о нападении на Крым и акватории Чёрного и Азовского морей. По данным ведомства, всего было сбито 1336 беспилотников, в том числе над территорией РФ.

На момент публикации новости украинская сторона не подтверждала факт атаки.

Напомним, в ночь на 14 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В сети писали о возможном поражении энергообъектов оккупантов, из-за чего возникли перебои с электричеством.

Кроме того, в ночь на 29 июня полуостров подвергся ударам дронов. Пользователи сети сообщали о взрывах, отключениях электричества и перекрытии Крымского моста.

В то же время сейсмолог рассказал, что Россия намеренно изменила нормативы, чтобы построить Крымский мост в сейсмически опасной зоне, поэтому сооружение может обрушиться из-за накопительного эффекта. В регионе фиксируется множество мелких землетрясений, которые способны перерасти в одно крупное. К тому же сто лет назад в Крыму уже происходили толчки силой 9 баллов, и это природное явление может повториться в ближайшее время и повредить мост.