Оккупанты перекрыли Крымский мост: дроны атаковали объекты на полуострове, отключилось электричество (видео)

В ночь на 14 июля временно оккупированный Крым подвергся атаке беспилотников. В сети пишут о возможном поражении энергетических объектов оккупантов, в результате чего возникли перебои с электричеством.

Взрывы и стрельбу было слышно, в частности, в Керчи, где оккупационные власти перекрыли Крымский мост на фоне обстрела. Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".

О перекрытии Крымского моста также писал местный Telegram-канал, который отслеживает ситуацию на мосту.

Около 03:00 взрывы были слышны и в оккупированном Севастополе. Так называемый губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ПВО оккупантов уничтожила якобы не менее 5 ударных беспилотников в Балаклавском районе.

Через некоторое время Развожаев сообщил, что под атакой беспилотников оказалась энергетическая инфраструктура Севастополя. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения.

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"На объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности", — сообщил оккупационный губернатор.

Развожаев сообщил об атаке дронов на энергетическую инфраструктуру Севастополя Фото: Скриншот

"Крымский ветер" отметил, что под ударом БПЛА в Севастополе могла оказаться Балаклавская тепловая электростанция. Также в Севастополе взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и горы Сапун.

Атака дронов на Крым этой ночью

Кроме того, позже появились данные о возможном поражении ещё одного энергетического объекта в районе Севастополя. По данным аналитиков, под ударом могла оказаться подстанция 110 кВ "Широкое" в Байдарской долине недалеко от Севастополя, из-за чего и было отключено электроснабжение во всех селах округа.

Дроны могли нанести удар по авиабазе "Широкое" под Севастополем этой ночью Фото: Крымский ветер

На момент публикации официальных подтверждений атаки на этот объект не было. Украинские военные пока не прокомментировали атаки на оккупированный полуостров.

Напомним, 13 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") объяснил, почему ВСУ не наносят удары по Крымскому мосту оккупантов.

Ранее российские СМИ также сообщали, что в Крыму возник дефицит рублей на фоне топливного кризиса: оккупационные власти ввели ограничения на снятие наличных.