Окупанти перекрили Кримський міст: дрони атакували об'єкти на півострові, зникло світло (відео)

У ніч на 14 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. У мережі пишуть про можливе ураження енергетичних об'єктів окупантів, внаслідок чого виникли перебої зі світлом.

Вибухи та стрілянину було чутно зокрема у Керчі, де окупаційна влада перекрила Кримський міст на тлі обстрілу. Про це повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер".

Про перекриття Кримського мосту також писав місцевий Telegram-канал, який відстежує ситуацію на ньому.

Близько 03:00 години також вибухи було чутно в окупованому Севастополі. Так званий губернатор Михайло Развожаєв повідомив, що ППО окупантів знищила нібито щонайменше 5 ударних безпілотників у Балаклавському районі.

Через деякий час Развожаєв розповів, що під атакою безпілотників опинилася енергетична інфраструктура Севастополя. Внаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання.

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"На об'єктах запроваджено особливий режим, фахівці оцінюють масштаб пошкоджень. Усі екстрені служби перебувають у повній готовності", — інформував окупаційний губернатор.

Развожаєв повідомив про атаку дронів на енергетичну інфраструктуру Севастополя Фото: Скриншот

"Крымский ветер" зазначив, що під ударом БпЛА у Севастополі могла опинитися Балаклавська теплова електростанція. Також у Севастополі вибухи було чутно в районі мису Фіолент і Сапун-гори.

Атака дронів на Крим цієї ночі

Окрім того, згодом з'явилися дані про можливе ураження ще одного енергетичного об'єкта у районі Севастополя. За даними аналітиків, під ударом могла опинитися підстанція 110 кВ "Широке" у Байдарській долині поблизу Севастополя, через що і було відключено електропостачання у всіх селах округу.

Дрони могли уразити ПС "Широке" під Севастополем цієї ночі Фото: Крымский ветер

Офіційних підтверджень атаки на цей об'єкт на момент публікації не було. Українські військові атаки на окупований півострів поки не коментували.

Нагадаємо, 13 липня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") пояснив, чому ЗСУ не б'ють по Кримському мосту окупантів.

Раніше російські ЗМІ також повідомляли, що в Криму виник дефіцит рублів на тлі паливної кризи: окупаційна влада запровадила обмеження на зняття готівки.