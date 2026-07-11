Дефіцит рублів: у Криму ввели обмеження на зняття готівки

В окупованому Криму, який зараз переживає паливну кризу, виник дефіцит готівкових рублів

Російський державний банк ВТБ, який має на півострові 1,4 тисячі банкоматів, запровадив обмеження на зняття грошей з карток інших банків, повідомляє РБК.

Знижені ліміти діятимуть до 1 серпня і пов’язані з "підвищеним навантаженням" на мережу, заявили в банку.

За інформацією кримських фінансових установ, наразі в банкоматах ВТБ можна зняти до 15 тисяч рублів на день, але не більше 50 тисяч на місяць. Раніше дозволялося знімати 150 тисяч і 300 тисяч рублів відповідно, тобто ліміти знизили в 10 і шість разів відповідно.

Одна з мешканок Криму розповіла журналістам The Moscow Times, що у ВТБ також запроваджено обмеження на кількість операцій зі зняття готівки.

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Після однієї з таких операцій вона отримала квитанцію, в якій зазначалося, що у неї залишилося "два зняття коштів" на території Республіки Крим.

Кількість операцій зі зняття готівки також обмежили Фото: The Moscow Times

"У відділенні молодий чоловік, керівник відділення, сказав мені не драматизувати, мовляв, ви самі не бачите, що коїться", — поскаржилася вона.

За інформацією видання, ВТБ запровадив ліміти на видачу готівки на тлі підвищеного попиту. За даними Центробанку РФ, за січень–червень обсяг готівки в обігу зріс на 1,9 трильйона рублів.

Минулого місяця клієнти зняли 449,7 млрд рублів, у травні — 386,2 млрд, а середній обсяг відтоку з лютого по червень становив 380 млрд рублів на місяць.

Окрім дефіциту палива та обмежень на видачу готівки, з 26 червня на окупованому півострові також спостерігаються проблеми з електропостачанням. 18 із 29 міст Криму, зокрема Сімферополь, стикаються з періодичними відключеннями електроенергії. Графіки відключень торкнулися навіть таких курортних міст як Євпаторія, Феодосія та Судак.

Більше того, на півострові через відключення електроенергії відкрили "пункти непохитності".

Нагадаємо, що росіяни в Криму скаржаться на ситуацію з паливом та електроенергією.

Також повідомлялося, що російська влада масово вивозить дітей з Криму.