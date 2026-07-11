Дефицит рублей: в Крыму ввели ограничение на снятие наличных

В оккупированном Крыму, который сейчас переживает топливный кризис, возник дефицит наличных рублей

Российский государственный банк ВТБ, у которого на полуострове 1,4 тысячи банкоматов, ввел ограничения на снятие денег с карт сторонних банков, сообщает РБК.

Сниженные лимиты будут действовать до 1 августа и связаны с "повышенной нагрузкой" на сеть, заявили в банке.

По информации крымских финучреждений, сейчас в банкоматах ВТБ доступны до 15 тысяч рублей в день, но не более 50 тысяч в месяц. Раньше позволялось снимать 150 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно, то есть лимиты снизили в 10 и шесть раз соответственно.

Одна из жительниц Крыма рассказала журналистам The Moscow Times, что в ВТБ также введены лимиты на количество операций по снятию наличных.

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После одной из таких операций она получила чек, где говорилось, что у нее осталось "два снятия" на территории Республики Крым.

Количество операций со снятием наличных тоже ограничили Фото: The Moscow Times

"В отделении молодой человек, руководитель отделения, сказал мне не драматизировать, мол, сами не видите, что творится", — пожаловалась она.

По информации издания, лимиты на выдачу наличных ВТБ ввел на фоне повышенного спроса. По данным Центробанка РФ, за январь–июнь объем наличных в обращении увеличился на 1,9 триллиона рублей.

В прошлом месяце клиенты сняли 449,7 млрд рублей, в мае — 386,2 млрд, а средняя скорость оттока с февраля по июнь достигла 380 млрд рублей в месяц.

Кроме дефицита топлива и ограничений на выдачу наличных, с 26 июня на оккупированном полуострове также есть проблемы с электроснабжением. 18 из 29 городов Крыма, в том числе Симферополь, сталкиваются с веерными отключениями света. Графики затронули даже такие курортные города как Евпатория, Феодосия и Судак.

Более того, на полуострове из-за отключений света открыли "пункты несокрушимости".

Напомним, россияне в Крыму жалуются на ситуацию с топливом и светом.

Также сообщалось, что российские власти массово вывозят детей из Крыма.