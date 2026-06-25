"Это не эвакуация": российские власти массово вывозят детей из Крыма

На оккупированном полуострове остановлена работа всех учреждений организованного отдыха детей. Поэтому часть юных туристов разворачивают на полпути, а тех, кто уже оказался в Крыму, экстренно пытаются вернуть домой. При этом власти избегают слова "эвакуация".

Хоть оккупированный Крым периодически атаковали ВСУ, а логистика уже была нарушена, подконтрольные Москве крымские власти еще в начале июне анонсировали оздоровление в регионе сотен тысяч детей – живущих как в России, так и на оккупированных российской армией территориях Украины. "Крым.Реалии" сообщает, что на закупку ведомственных детских путевок было потрачено миллионы рублей.

К дефициту бензина добавились проблемы с энергосистемой, в ночь на 25 июня была атакована Таврическая ТЭС под Симферополем. В Ялте, Севастополе и прочих населенных пунктах отключили свет. Когда прекратится блэкаут – неизвестно.

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Назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о сокращении количества поездов "Таврия", курсирующих из России в Крым и обратно. Он написал в соцсетях, что в Крым и из Крыма ежедневно будут отправляться всего семь поездов, причем следовать они будут только до станции Керчь-Южная. Ранее украинские военные сообщили об уничтожении моста на перегоне Керчь-Джанкой.

"Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель", – написал Аксенов.

Кроме того, в Крыму по-прежнему нет топлива в свободной продаже, а с полуострова пытаются выехать сотни машин. Из-за увеличения количества ударов украинских войск по российской логистике детский организованный отдых в Крыму стал невозможен, но при этом прием и размещение детей в крымских детских лагерях и санаториях в июне продолжались.

О "приостановке" детского отдыха до 1 сентября Аксенов объявил только 22 июня, после чего остановилось бронирование мест, прием и размещение детей в крымских организациях отдыха и оздоровления, а также размещение детей для участия в спортивных и иных мероприятиях. Это решение он пояснил необходимостью "обеспечения общественной безопасности".

В числе первых массово вывозить детей начали из детского центра "Артек", причем под контролем спецслужб. Однако родители малолетних туристов говорят, что все происходит хаотично.

"Масштаб п*****а оказался куда серьезнее, чем мы думали. Лагеря в Крыму официально закрывают полностью. Смены – под нож, путевки аннулированы. Наш поезд развернули в Краснодаре, и там начался сущий ад. Представьте: толпу детей высаживают на перрон, все родители разом кидаются скупать билеты обратно – кассы ложатся в ноль! Все выкуплено. Мои пацаны куковали на вокзале с 00:00 ночи до часу дня. Больше полусуток на ногах, без сна, на рюкзаках, пока мы чудом не вырвали им билеты на обратный поезд", – рассказывает в соцсетях отец двоих детей из Тульской области.

"Ваши дети хоть в "Артеке" переночевали и вы не испытали то, что другие родители, у которых детей развернули на пути. У кого-то дети сутки голодные в автобусах ездили по Крыму, пытаясь переехать мост обратно", — написала россиянка в одном пабликов.

Часть детей на момент появления указа Аксенова уже была на подъезде к "Артеку" – автобусы с ними "разворачивали у ворот" детского центра, пишут в соцсетях. Некоторым родителям пришлось высаживать своих детей с поездов в Краснодарском крае после двух суток в пути.

В некоторых российских регионах, видя ситуацию в Крыму, чиновники сами отказываются от отправки несовершеннолетних на полуостров. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа отменили оздоровительные туры в детский лагерь "Мандарин" в поселке Песчаное Бахчисарайского района. Ранее чиновники закупили детские путевки в этот лагерь на сумму 130 миллионов рублей. По словам директора департамента молодежной политики региона Наиля Хайруллина, причиной такого решения стало "обострение обстановки" в Крыму.

Но при этом российские власти избегают слова "эвакуация" и утверждают, что отдыхать на полуострове с детьми по-прежнему можно.

"Въезд в Крым абсолютно свободный, выезд тоже, никаких запретов, ограничений или тем более эвакуаций нет. Крым просто берет временную паузу на лето именно по линии лагерей. Семейный отдых с детьми – без изменений", – утверждает советник Сергея Аксенова Ольга Курлаева.

Журналисты напомнили, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину подконтрольные Москве власти Крыма убеждали, что жителям полуострова "ничего не угрожает", но затем признали, что не могут гарантировать им полную безопасность.

Напомним, Фокус рассказывал, что происходит в оккупированном Крыму: там проблемы не только с бензином, но и с продуктами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита G7-2026 была достигнута договоренность об особом оружии, которое заставит Россию прекратить войну, и рассказал о тщательно спланированных ударах по временно оккупированному Крыму.