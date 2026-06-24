Украина просчитала операцию в Крыму и ждет особое оружие от Запада: какие планы, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита G7-2026 была достигнута договоренность об особом оружии, которое заставит Россию прекратить войну, и рассказал о тщательно спланированных ударах по временно оккупированному Крыму. Президент разъяснил, каким образом Украина надеется достичь мира.

Силы обороны Украины нанесли серию сокрушительных ударов на расстояние 1000-2000 км, в том числе с использованием крылатых ракет "Фламинго", заявил Зеленский в вечернем обращении 24 июня. Украинцы ввели собственные санкции, нанеся удары по складу боеприпасов Балтийского флота под Санкт-Петербургом, по заводам по производству электроники для ракет в Воронеже и Чебоксарах, по двум газовым объектам в Оренбурге. Между тем Путин стянул почти всю ПВО на Москву, Валдай и Крымский мост, оставив россиян без защиты. Кроме того, население страдает от роста цен и нехватки бензина и при этом видит, что его не планируют защищать от воздушных ударов. У российских властей нет уверенности, что они справятся с проблемами до сентября, и поэтому, по мнению Зеленского, лучший для них вариант — это остановить войну, несмотря на желание Путина воевать.

Відео дня

"Наша операция, в частности, в отношении Крыма, тщательно просчитана", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский заявил, что на саммите G7-2026 была достигнута договоренность об определённом оружии, и когда оно поступит, война закончится.

"Ход операции наглядно доказывает: если у Украины появится именно то, о чём мы говорили с партнёрами в рамках "Группы семи", то мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир. Мы очень рассчитываем на положительный ответ от наших партнеров. Они четко знают, о чем идет речь", — подытожил президент.

В обращении также привели данные о комплексах ПВО РФ. Выяснилось, что под Москву привезли "сотни" установок С-400, С-500 и "Панцирей", под Валдай (резиденция Путина) — 90, и ещё формируют новую дивизию ПВО для защиты Путина. Между тем для других регионов РФ оставили "по несколько пусковых установок".

"Вот такие приоритеты. Они защищают свою власть, защищают источник этой войны", — уточнил Зеленский.

Глава украинского государства не уточнил, о каком средстве поражения он говорил с партнерами во время июньского саммита во Франции. Отметим, что в те дни Зеленскому удалось встретиться с президентом США Дональдом Трампом, и они "согласовали позиции".

Окончание войны — Крым, удары по РФ и Путин

Фокус писал о ходе событий в Крыму и в РФ, которые, по мнению Зеленского, могут заставить РФ завершить войну. Например, Силы обороны нанесли серию ударов по логистике Крымского полуострова: перебили мосты на Крымском перешейке и на объездных дорогах ТОТ Херсонской области. Затем нанесли удары по паромам, которые перевозили грузовики из Тамани в Керчь. Таким образом, в Крыму прекратились поставки бензина, а местные оккупационные власти запретили продажу топлива на АЗС. Одновременно были повреждены энергетические объекты и несколько подстанций, и жители полуострова столкнулись с веерными отключениями и графиками подачи света.

Одна из последних операций Сил обороны — это удар по предприятию по производству электроники в Воронеже, которое изготавливало компоненты для ракет "Искандер", Х-101 и ЗРК "Панцирь". На видео с последствиями удара — проломленная крыша и два перекрытия четвертого и третьего этажей.

Тем временем появилось заявление кремлевского диктатора Путина, который заявил, что Зеленский хочет спровоцировать конфликт в РФ, и поэтому Москва отказывается от мирных переговоров. Впрочем, в другом заявлении того же дня глава Кремля высказал противоположную точку зрения: что он готов к переговорам, но на условиях "Стамбула-2022".

Напоминаем, что 24 июня агентство Reuters сообщило, как долго будет длиться ремонт Московского НПЗ, по которому нанесли удары 16 и 18 июня.