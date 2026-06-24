Московский НПЗ приостановил работу до 2027 года: какова степень повреждений, — Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне дважды подряд подвергся ударам дронов, получил серьезные повреждения, и поэтому его ремонт займет около шести месяцев, сообщили СМИ. Российские власти, чтобы восполнить дефицит топлива, планируют начать импорт бензина и ограничить экспорт.

В Москве начали ремонт НПЗ, на котором произошли взрывы во время атак украинских беспилотников 16 и 18 июня, говорится в материале информационного агентства Reuters. СМИ пообщалось с двумя неназванными источниками, которые сообщили, что ремонт продлится как минимум шесть месяцев, то есть до начала 2027 года. Также отмечается, что другие украинские удары вывели из строя нефтеперерабатывающие мощности РФ, в результате чего в России возник дефицит топлива, выросли цены на бензин и образовались длинные очереди на заправках.

Помимо данных о сроках ремонта Московского НПЗ, агентство Reuters уточнило мощности предприятия. Выяснилось, что завод в Капотне перерабатывал 11,6 млн тонн нефти (данные 2024 года) и производил 2,9 млн тонн бензина и 3,2 млн тонн дизельного топлива. Потеря этого НПЗ "осложняет усилия России по решению проблемы дефицита топлива в крупнейшей стране мира".

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СМИ также сообщило, какие меры планируют принять власти в РФ, чтобы справиться с последствиями ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Одна из таких мер — запрет на экспорт дизельного топлива, вторая — импорт бензина для обеспечения потребностей Крыма, оказавшегося в логистической блокаде, подытожило агентство Reuters.

Взрывы в Москве — атака на НПЗ в Капотне

Отметим, что Фокус писал о взрывах в Москве и атаке дронов на Московский НПЗ. События произошли 16 и 18 июня. После обеих воздушных атак в российских пабликах появились фото и видео с кадрами пожара на территории предприятия. Согласно данным OSINT-аналитиков Telegram-канала "КиберБорошно", в первый день атаки произошло попадание по первой установке первичной переработки нефти АВТ-6, во второй день — по второй АВТ-6. Кроме того, 18 июня был зафиксирован подрыв топливного резервуара, в результате чего крышка взлетела на несколько десятков метров. Позже Генштаб ВСУ подтвердил атаку, уточнив, что помимо двух АВТ-6 были поражены четыре резервуара общей вместимостью 50 тыс. тонн нефти.

Мэр Москвы Сергей Собянин после удара 18 июня был вынужден подтвердить, что произошло попадание по Московскому НПЗ. По словам российского чиновника, регион атаковали 200 дронов, работали средства ПВО, но некоторые БПЛА все же прорвались. Между тем OSINT-аналитик медиа "Радио Свобода" Марк Крутов нанес на карту ПВО Москвы координаты попадания по заводу в Капотне: выяснилось, что в радиусе 2–6 км находилось как минимум 3-5 ЗГРК "Панцирь-С", которые допустили попадание.

Взрывы в Москве — НПЗ в Капотне и система ПВО Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Напоминаем, что 24 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах удара по 15-му арсеналу под Санкт-Петербургом. Между тем накануне выступил российский диктатор Путин, который так и не сказал ничего о попаданиях по Москве.