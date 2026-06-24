Московський НПЗ зупинив роботу до 2027 року: який ступінь пошкоджень, — Reuters

Московський нафтопереробний завод у Капотні двічі поспіль потрапив під удар дронів, отримав серйозні пошкодження і тому його ремонтуватимуть близько шести місяців, повідомило медіа. Російська влада, щоб закрити дефіцит пального, планує почати імпорт бензину та обмежити експорт.

У Москві почали ремонтувати НПЗ, на якому вибухало під час атак українських безпілотників 16 та 18 червня, ідеться у матеріалі інформаційного агентства Reuters. Медіа поспілкувалось з двома неназваними джерелами, які розповіли про тривалість ремонту мінімум в шість місяців, — тобто, до початку 2027 року. Також зауважується, що інші українські удари вивели з ладу нафтопереробні потужності РФ, тому росіяни отримали дефіцит пального, зростання цін на бензин та довгі черги на заправках.

Окрім даних про тривалість ремонту Московського НПЗ, Reuters уточнило потужності підприємства. З'ясувалось, що завод у Капотні переробляв 11,6 млн тонн нафти (дані 2024 року) та випускав 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизелю. Втрата цього НПЗ "ускладнює зусилля Росії щодо розв'язання проблеми дефіциту палива в найбільшій країні світу".

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Медіа також розповіло, які заходи планує вживати влада у РФ, щоб впоратись з наслідками ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Один з таких заходів — заборона експорту дизельного пального, другий — імпорт бензину, щоб закрити потреби Криму, який опинився у логістичній блокаді, підсумувало Reuters.

Вибухи у Москві — атака на НПЗ у Капотні

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у Москві та атаку дронів на Московський НПЗ. Події стались 16 та 18 червня. Після обох повітряних атак у російських пабліках з'явились фото та відео з кадрами пожежі на території підприємства. Згідно з даними OSINTерів Telegram-каналу "КіберБорошно", у перший день атаки сталось влучання по першій установці первинної переробки нафти АВТ-6, у другий день — по другій АВТ-6. Крім того, 18 червня зафіксували підрив паливного резервуара, внаслідок чого кришка злетіла на кілька десятків метрів. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив атаку, уточнивши, що окрім двох АВТ-6, влучили по чотирьох резервуара загальною місткістю 50 тис. тонн нафти.

Мер Москви Сергій Собянін після удару 18 червня був змушений підтвердити, що сталось влучання по Московському НПЗ. Зі слів російського посадовця, регіон атакували по 200 дронів, працювали засоби ППО, але деякі БпЛА все ж порвались. Тим часом OSINTер медіа "Радіо Свобода" Марк Крутов наклав на карту ППО Москви координати влучання по заводу у Капотні: з'ясувалось, що в радіусі 2-6 км стояло мінімум 3-5 ЗГРК "Панцир-С", які допустили влучання.

Вибухи у Москві — НПЗ у Капотні та система ППО Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Нагадуємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський розповів про результати ураження 15 арсеналу під Санкт-Петербургом. Тим часом напередодні відбувся виступ російського диктатора Путіна, який так нічого і не сказав про влучання по Москві.