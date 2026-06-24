ЗСУ знищили 60 тисяч тонн снарядів Балтійського флоту: Зеленський отримав свіжий звіт ГУР

Президент України Володимир Зеленський отримав звіт глави Головного управління розвідки Олега Іващенка, який розповів про результати повітряних атак на військові об'єкти Російської Федерації. Серед іншого, з'ясувалось, що вдалось влучити по арсеналу Балтійського флоту під Санкт-Петербургом. Крім того, ГУР повідомило, який стан ракетної галузі та авіації ЗС РФ.

На арсеналі Балтійського флоту знищили 60 тисяч тонн снарядів, ідеться у дописі Зеленського у Telegram-каналі. Президент не уточнив, де та коли сталось влучання, але зауважив, що атаку провели "нещодавно". Глава держави не деталізував, що сказав Іващенко щодо ракет ЗС РФ та щодо російської військової авіації, лише наголосив, що будуть й надалі "готувати кроки у відповідь" на небажання РФ завершувати війну.

Зеленський отримав звіт ГУР 24 червня, на тлі заяв з Москви про готовність до "мирних переговорів", після ударів по Москві та під час змін в Криму, який залишився без бензину та з пошкодженою електрогенерацією. Згідно з даними української розвідки, РФ відреагували на повітряні удари України та почала переміщувати засоби ППО. Основні напрямки, на якому намагаються посилити захист — це Москва та Крим, ішлося у звіті.

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"Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки", — підсумував Зеленський, відзначивши, що росіяни повинні зрозуміти, що війну бажає продовжувати лише Москва.

Вибухи у РФ — Зеленський про влучання по арсеналу Балтійського флоту Фото: Скриншот

Вибухи у РФ — деталі

Зазначимо, Зеленський не уточнив, де саме підірвали 60 тис. снарядів Балтійського флоту РФ. При цьому 6 червня СБУ підтвердили атаку дронів на 15-й арсенал ВМФ РФ і про те, що після влучання почалась первинна та вторинна детонація. Крім того, у російських пабліках з'явились фото та відео з кадрами вибухів та пожеж у районі села Велика Іжора. Під удар також могла потрапити база Балтійського флоту у Кронштадті (кораблі та завод), НДІ Морської теплотехніки у Ломоносові під Санкт-Петербургом.

До всього, у зоні 15 арсеналу супутник FIRMS NASA помітив зону підвищеної температури, яка говорила про можливу пожежу після влучання дронів ЗСУ. Орієнтовні координати складу Балтійського флоту між Леб'яжим та Великою Іжорою — 59.95314, 29.50014.

Вибухи у РФ — пожежа у Великій Іжорі на 15 арсеналі Балтійського флоту, 6 червня Фото: The Insider

Саме тут, згідно з даними OSINTерів, розташована 7082-та технічна мінно-торпедна база. Медіа The Insider написало, що місцева влада закрила місцевість після повітряної атаки ЗСУ, і також зауважується, що на території арсеналу могли загорітись від 10 до 12 складів відкритого та закритого типу.

Зазначимо, інша атака дронів на Санкт-Петербург відбулась 3 червня. Під удар потрапив нафтовий термінал і ремонтний завод на острові Кронштадт. У мережі показали стовпи чорного диму та відкрите полум'я від пожежі, а тим часом у місті відкривали Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ-2026), на якому виступив Путін.

Нагадуємо, 23 червня бійці ССО показали кадри повітряної атаки на залізничний міст у Криму: вдарили двічі, обваливши один перегін та влучивши по ремонтному потягу.