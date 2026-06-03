Атака дронів на Санкт-Петербург: що летіло, по чому влучили та яка реакція РФ (відео)

Дрони України пролетіли 800 км та атакували нафтову інфраструктуру порту "Санкт-Петербург", підтвердили у Генеральному штабі українських збройних сил. Мережу заповнили фото та відео з пів десятком стовпів диму над північним містом, у якому почався Петербурзький міжнародний економічний форум та очікували виступу президента Володимира Путіна.

Міноборони РФ опівдні 3 червня повідомило, що протягом доби начебто знешкодило понад 750 українських дронів літакового типу. Серед інших, під удар потрапила Ленінградська область та берег Балтійського моря. На відео з місця подій палали резервуари у балтійському порту Санкт-Петербургу та загорівся корабель у Кронштадті. Фокус зібрав інформацію про атаку на військові та стратегічні об'єкти РФ, яка сталась у перший день роботи ПМЕФ.

Вибухи у Санкт-Петербурзі — деталі

Інформація про вибухи у Санкт-Петербурзі з'явилась у мережі в ніч на 3 червня, і паралельно мер Москви звітував про збиття 17 дронів, які загрожували російській столиці. Тим часом жителі північного російського міста публікували кадри пожежі з нафтового термінала. На відео потрапили військові ЗС РФ, які намагались з гвинтівки збити українські БпЛА, та громадяни, які тішились з кожного вибуху та влучання.

Відео дня

Українське командування підтвердило удар по цілях у Санкт-Петербурзі: дрони атакували порт з нафтовою інфраструктурою, і після цього почалась пожежа. Наголошується, що це один з найпотужніших об'єктів на Балтійському морі з перевалки нафти, через який проходить за рік 10 млн тонн сировини.

"Об'єкт задіяний у забезпеченні потреб військових формувань держави-агресора", — ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Ще одна ціль — це військовий корабель "Бойкий", який дислокувався на базі у порту Кронштадта.

"Бойкий" — це корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий", завдання якого — протичовнова боротьба проти надводних та підводних цілей, і також є можливості для збиття БпЛА та для ударів по берегових оборонних комплексах. Кадри з ураженням корабля Балтійського флоту РФ опублікував командувач СБС Роберт Бровді: уточнюється, що удар відбувся о 6:35.Командувач додав, що "Бойкий" перебував в сухому доці ім. Велещинського, а перед цим "прославився" тим, що супроводжували танкери тіньового флоту РФ та протаранив дослідницьке судно "Адмірал Владимирский".

Які дрони вдарили по Санкт-Петербургу та Кронштадту

OSINTери каналу In Factum написали, що удар по цілях на березі Балтійського моря могли завдати дронами FP-1/FP-2. На їхню думку, БпЛА отримали таку можливість, оскільки компанія-виробник Fire Point завантажила карту рельєфу РФ у пам'ять пристроїв. Як ілюстрацію, аналітики показали дрон над водною поверхнею посеред бухти у Санкт-Петербурзі: висота над морем — 2-3 метри.

Вибухи у Санкт-Петербурзі — кадри за FP-1 у Фінській затоці 3 червня

Реакція РФ на інциденти у Санкт-Петербурзі 3 червня

Через кілька годин після нальоту росЗМІ опублікували коментар Кремля щодо атаки дронів на Санкт-Петербург. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська армія битиме у відповідь по Києву та по підприємствах ВПК, які виготовляють далекобійні дрони. Також посадовець вкотре нагадав про "удар по Старобільську", який росіяни використали як привід та обґрунтування для посилення терору українців. Пєсков також сказав, що попри спротив українців війна продовжиться, поки Москва не досягне поставлених цілей. Ще одне питання стосувалось виступу Путіна на ПМЕФ-2026: речник Кремля заявив, що виступ відбудеться і стосуватиметься економічних та політичних тем [запланований на 5 червня].

Зазначимо, 2 червня з'явилась заява Пєскова про можливість завершення війни протягом доби. Речник Кремля заявив, що це станеться відразу після капітуляції України та виходу з Донбасу.

Нагадуємо, Роберт Бровді відреагував на удар дронів по Санкт-Петербургу 3 червня: пояснив, які особливості повітряної атаки на російські військово-стратегічні об'єкти.