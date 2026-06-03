Дали "ляща диктаторському режиму": СБС уразили корвет "Бойкий" у Кронштадті, — "Мадяр"

Російський корвет "Бойкий", який є носієм керованого ракетного озброєння, зазнав ураження в Кронштадті під Санкт-Петербургом. За даними українських військових, удару було завдано по кораблю під час його перебування на плановому ремонті в сухому доці.

3 червня на своїй сторінці у Telegram командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що оператори 1-го окремого центру СБС уразили російський корвет "Бойкий" у Кронштадті, який вважається однією з головних баз російського флоту на Балтиці.

За словами військового, атака відбулася о 06:35. На той момент корабель перебував у сухому доці імені Велещинського, де проходив плановий ремонт після чергового походу. Крім того, Бровді опублікував відео ураження та заявив, що операцію виконали бійці підрозділу "Птахи" 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

Загалом, корвет "Бойкий" належить до проєкту 20380 та входить до складу Балтійського флоту РФ. Корабель спустили на воду у 2011 році, а вже через два роки він офіційно став до строю російського флоту. Також, за словами військового, удно оснащене сучасним озброєнням, зокрема керованими ракетами, та призначене для виконання широкого спектра бойових завдань у морській зоні.

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У повідомленні командувача СБС зазначається, що "Бойкий" активно використовувався російським флотом під час походів поблизу кордонів країн НАТО.

"Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга. Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна "Адмірал Владимирский"…Як там було у 1921 під час придушеного кривавого повстання матросів? "Владу Радам, а не партії!" метафорично, але символічно- ляща диктаторському режиму. І вже точно тенденційно. Далі буде…", — написав "Мадяр".

Нагадаємо, що 3 червня ударні безпілотники атакували Санкт-Петербург, уразивши "Петербурзький нафтовий термінал" — один із найбільших об'єктів перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Загалом після атаки над містом здійнявся густий чорний дим, а російське видання Astra за допомогою OSINT-аналізу підтвердило влучання по території термінала. Ба більше, цей обстріл стався в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триватиме до 6 червня.

Раніше, у ніч на 30 травня українські Сили безпілотних систем атакували військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області РФ. За попередньою інформацією, серед уражених цілей — ракетний комплекс "Іскандер" і два літаки Ту-142.

Крім того, того ж дня українські Сили безпілотних систем завдали ударів по низці об’єктів на території Росії та в тимчасово окупованому Криму. Зокрема,"птахи Мадяра" уразили танкер так званого "тіньового флоту", а також дві нафтобази в Таганрозі та Феодосії.