Дрони атакували Санкт-Петербург: уразили нафтовий термінал, місто в диму (фото, відео)

Під ранок 3 червня ударні безпілоники атакували російський Санкт-Петербург, де було уражено місцевий нафтовий термінал. Сьогодні там розпочнеться Петербурзький міжнародний економічний форум, що триватиме до 6 червня.

Небо над містом поглинув густий чорний дим, видно на відео, оприлюдненому моніторинговим телеграм-каналом "Exilenova+".

"Санкт-Петербург, було здійснено напад на Пітерський нафтовий термінал", — йдеться у повідомленні моніторів.

Російське видання Astra провело власний OSINT-аналіз та підтвердило, що БПЛА уразили найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал".

OSINT-аналіз Astra Фото: Astra

"ASTRA проаналізувала численні кадри пожежі, надані очевидцями, і дійшла висновку, що атаковано та горить АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі", — зазначили у виданні.

Відео дня

Удар по Пітеру OSINT-аналіз Astra Фото: Astra

Удар БПЛА по Пітеру OSINT-аналіз Astra Фото: Astra

Журналісти підкреслили, що сьогодні в місті розпочинається Петербурзький міжнародний економічний форум, на який, серед іншого, завітають іноземні бізнесмени.

Як підрахувала ASTRA, від нафтового терміналу, який уразили дрони, до "Експофоруму", де пройде економічний форум — близько 17 кілометрів.

Пожежа в Пітері після атаки дронів Фото: Соцмережі

Зазначається, що "Петербурзький нафтовий термінал" — один із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, сучасний спеціалізований перевантажувальний комплекс і найбільша на сьогоднішній день стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербурга.

На його території загальною площею 37 га розташовано 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність — 12,5 млн тонн на рік. "Петербурзький нафтовий термінал" визнано підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко відзвітував про збиття 50 безпілотників, проте ураження нафтового терміналу у Пітері не прокоментував.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не робила заяв щодо атаки БПЛА на Санкт-Петербург.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня дрони атакували завод "Прогрес" у Тамбовській області РФ.

У ніч на 2 червня дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краю РФ.