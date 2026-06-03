Дроны атаковали Санкт-Петербург: поразили нефтяной терминал, город в дыму (фото, видео)

Под утро 3 июня ударные беспилотники атаковали российский Санкт-Петербург, где был поражен местный нефтяной терминал. Сегодня там начнется Петербургский международный экономический форум, который продлится до 6 июня.

Небо над городом поглотил густой черный дым, видно на видео, обнародованном мониторинговым телеграмм-каналом "Exilenova+".

"Санкт-Петербург, было совершено нападение на Питерский нефтяной терминал", — говорится в сообщении мониторов.

Российское издание Astra провело собственный OSINT-анализ и подтвердило, что БПЛА поразили крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал".

OSINT-анализ Astra Фото: Astra

"ASTRA проанализировала многочисленные кадры пожара, предоставленные очевидцами, и пришла к выводу, что атаковано и горит АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге", — отметили в издании.

Відео дня

Удар по Питеру OSINT-анализ Astra Фото: Astra

Удар БПЛА по Питеру OSINT-анализ Astra Фото: Astra

Журналисты подчеркнули, что сегодня в городе начинается Петербургский международный экономический форум, который, среди прочего, посетят иностранные бизнесмены.

Как подсчитала ASTRA, от нефтяного терминала, который поразили дроны, до "Экспофорума", где пройдет экономический форум — около 17 километров.

Пожар в Питере после атаки дронов после атаки дронов Фото: Соцмережі

Отмечается, что "Петербургский нефтяной терминал" — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и крупнейшая на сегодняшний день стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербурга.

На его территории общей площадью 37 га расположен 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность — 12,5 млн тонн в год. "Петербургский нефтяной терминал" признан предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о сбитии 50 беспилотников, однако поражение нефтяного терминала в Питере не прокомментировал.

На момент публикации материала украинская сторона также не делала заявлений относительно атаки БПЛА на Санкт-Петербург.

Напомним, в ночь на 3 июня дроны атаковали завод "Прогресс" в Тамбовской области РФ.

В ночь на 2 июня дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.