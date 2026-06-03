Дроны атаковали завод "Прогресс" в Тамбовской области РФ (видео)

В ночь на 3 июня ударные беспилотники атаковали завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области России.

В результате атаки на предприятии вспыхнул пожар, видно на видео, обнародованном мониторинговым телеграмм-каналом "Exilenova+".

"Мичуринск, Тамбовская область. Сообщают о прилетах на завод "Прогресс", — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что завод выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов.

Поражение завода подтвердило российское издание Astra, которое провело собственный OSINT-анализ.

"ASTRA определила место съемки видео с кадрами пожара, снятого очевидцами в ночь на 3 июня. По нашим данным, атакован и горит завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области. OSINT-аналитик установил, что видео снято через дорогу от производственных мощностей завода", — говорится в выводах издания.

Відео дня

OSINT-анализ атаки БПЛА на завод "Прогресс" в Мичуринске Фото: ASTRA

OSINT-анализ атаки дронов на завод "Прогресс" в Мичуринске Фото: Astra

Беспилотная опасность была объявлена на территории Тамбовской области около полуночи по киевскому времени.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала поражение завода "Прогресс" в Мичуринске.

Напомним, в ночь на 2 июня дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 31 мая дроны атаковали нефтебазу возле Таганрога и НПЗ в Саратове.