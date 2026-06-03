Дрони атакували завод "Прогрес" у Тамбовській області РФ (відео)

У ніч на 3 червня ударні безпілотники атакували завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області Росії.

Внаслідок атаки на підприємстві спалахнула пожежа, видно на відео, оприлюдненому моніторинговим телеграм-каналом "Exilenova+".

"Мічурінськ, Тамбовська область. Повідомляють про прильоти на завод "Прогрес", — йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що завод випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- та нафтопроводів.

Ураження заводу підтвердило російське видання Astra, яке провело власний OSINT-аналіз.

"ASTRA визначила місце зйомки відео з кадрами пожежі, знятого очевидцями в ніч на 3 червня. За нашими даними, атаковано та горить завод "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області. OSINT-аналітик встановив, що відео знято через дорогу від виробничих потужностей заводу", — йдеться у висновках видання.

Відео дня

OSINT-аналіз атаки БПЛА на завод "Прогрес" у Мічурінську Фото: ASTRA

OSINT-аналіз атаки дронів на завод "Прогрес" у Мічурінську Фото: Astra

Безпілотна небезпека була оголошена на території Тамбовської області близько опівночі за київським часом.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ураження заводу "Прогрес" у Мічурінську.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краю РФ.

У ніч на 31 травня дрони атакували нафтобазу біля Таганрога та НПЗ у Саратові.