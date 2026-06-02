БПЛА атакували Краснодарський край РФ: палає Ільський НПЗ (відео)

У ніч на 2 червня ударні безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краю РФ.

Внаслідок ураження на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, випливає з відео, оприлюдненого моніторинговим телеграм-каналом "Exilenova+".

"Ільський, Краснодарський край: нафтопереробний завод в Ільському зазнав атаки", — йдеться у повідомленні.

Цю ж інформацію підтвердило російське виднання Astra, додавши, що під удар міг потрапити ще й Афіпський НПЗ.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що на Ільському НПЗ сталося загоряння внаслідок атаки БПЛА.

"За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", — зазначили в оперштабі.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки на Ільський НПЗ.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 31 травня дрони атакували нафтобазу біля Таганрога та НПЗ у Саратові.

Фокус також писав про те, як СБС України уразили танкер РФ й дві нафтобази в Таганрозі та Феодосії.