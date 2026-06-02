БПЛА атакували Краснодарський край РФ: палає Ільський НПЗ (відео)
У ніч на 2 червня ударні безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краю РФ.
Внаслідок ураження на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, випливає з відео, оприлюдненого моніторинговим телеграм-каналом "Exilenova+".
"Ільський, Краснодарський край: нафтопереробний завод в Ільському зазнав атаки", — йдеться у повідомленні.
Цю ж інформацію підтвердило російське виднання Astra, додавши, що під удар міг потрапити ще й Афіпський НПЗ.
Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що на Ільському НПЗ сталося загоряння внаслідок атаки БПЛА.
"За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", — зазначили в оперштабі.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки на Ільський НПЗ.
Нагадаємо, у ніч на 31 травня дрони атакували нафтобазу біля Таганрога та НПЗ у Саратові.
