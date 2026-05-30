"Запальна ніч": СБС України уразили танкер РФ й дві нафтобази в Таганрозі та Феодосії (відео)

Українські Сили безпілотних систем цієї ночі завдали ударів по низці об’єктів на території Росії та в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, під удар потрапили елементи нафтової інфраструктури противника.

На офіційні сторінці у Telegram 30 травня командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що "птахи" СБС уразили танкер так званого "тіньового флоту", а також дві нафтобази в Таганрозі та Феодосії.

"Ніч проти 30 травня була запальною. Волелюбний Український Птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та обʼєкта у оперативній глибині противника. "Нефтянка" не була виключеням. Нафто-різнобарвʼя цілей, окрім Іскандера та двох літаків Ту-142", — йдеться в дописі.

За його словами, ця ніч стала періодом активної бойової роботи підрозділів безпілотних систем. У повідомленні зазначається, що українські сили вразили 23 військові цілі та об’єкти в оперативній глибині противника. Серед них — нафтові об’єкти, зокрема танкер, нафтобаза "Курганнафтопродукт" у районі Таганрога Ростовської області РФ, а також морський нафтовий термінал у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Окремо в повідомленні згадується, що частину ударів було завдано підрозділами СБС, зокрема 1-го центру оперативного керування та 412-ї окремої бригади "Немезіс". Координацію дій здійснював новостворений Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Варто зауважити, що у ніч на 30 травня українські Сили безпілотних систем атакували військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області РФ. За попередньою інформацією, серед уражених цілей — ракетний комплекс "Іскандер" і два літаки Ту-142.

Також Фокус писав, що цієї ж ночі в низці російських регіонів та на тимчасово окупованих територіях оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Зокрема, ЗМІ писали про можливі атаки на об’єкти нафтової інфраструктури в Краснодарському краї РФ та в окупованому Криму.