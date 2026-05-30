"Візит ввічливості до Таганрогу": "птахи" СБС знищили "Іскандер" та два літаки Ту-142 (відео)

У ніч на 30 травня українські Сили безпілотних систем атакували військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області РФ. За попередньою інформацією, серед уражених цілей — ракетний комплекс "Іскандер" і два літаки Ту-142.

На своїй стоірнці у Telegram командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про результати нічної операції українських підрозділів.

За його словами, удар було завдано по військовому об’єкту в районі Таганрога. І внаслідок атаки військові уразили оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" та два дальні протичовнові літаки Ту-142, які використовуються для морської розвідки та пошуку підводних човнів.

Також "Мадяр" зауважив, що комплекс "Іскандер" є мобільною системою для запуску балістичних ракет "земля-земля" та входить до ключового озброєння російської армії.

Варто додати, що цю операцію провели підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з Центром глибинного ураження.

Відео дня

"Візит ввічливості до таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей,- у води теж прикурювало гут. Відео згодом", — йдеться в дописі.

Також цього місяця на тимчасово окупованій території Донецької області українські Сили безпілотних систем знищили навчальний центр російських операторів дронів у місті Сніжне. Унаслідок удару ліквідовано 65 курсантів, а також уражено інфраструктуру та склад боєприпасів об’єкта.

Крім того, Фокус писав, що протягом ночей 16–17 травня Сили безпілотних систем здійснили 186 вогневих уражень по 46 військових цілях, зокрема на території РФ та тимчасово окупованих регіонів України. Серед уражених об’єктів — прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у Каспійську (Дагестан), який було атаковано на відстані майже 1000 км від лінії фронту.