В ночь на 30 мая украинские Силы беспилотных систем атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области РФ. По предварительной информации, среди пораженных целей — ракетный комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142.

На своей стоирнци в Telegram командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о результатах ночной операции украинских подразделений.

По его словам, удар был нанесен по военному объекту в районе Таганрога. И в результате атаки военные поразили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и два дальних противолодочных самолета Ту-142, которые используются для морской разведки и поиска подводных лодок.

Также "Мадьяр" отметил, что комплекс "Искандер" является мобильной системой для запуска баллистических ракет "земля-земля" и входит в ключевое вооружение российской армии.

Стоит добавить, что эту операцию провели подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем во взаимодействии с Центром глубинного поражения.

"Визит вежливости в Таганрог осуществлен Птицами 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей,- у воды тоже прикуривало гут. Видео позже", — говорится в заметке.

Также в этом месяце на временно оккупированной территории Донецкой области украинские Силы беспилотных систем уничтожили учебный центр российских операторов дронов в городе Снежное. В результате удара ликвидировано 65 курсантов, а также поражена инфраструктура и склад боеприпасов объекта.

Кроме того, Фокус писал, что в течение ночей 16-17 мая Силы беспилотных систем осуществили 186 огневых поражений по 46 военным целям, в том числе на территории РФ и временно оккупированных регионов Украины. Среди пораженных объектов — пограничный сторожевой корабль проекта 10410 в Каспийске (Дагестан), который был атакован на расстоянии почти 1000 км от линии фронта.