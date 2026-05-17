Почти тысяча километров от фронта: украинские дроны поразили корабль ФСБ РФ (видео)

В течение ночей 16 и 17 мая Силы беспилотных систем нанесли 186 огневых поражений 46 военным целям. В частности украинские дроны долетели до РФ и временно оккупированных территорий Украины.

Военные 1-ого отдельного центра беспилотных систем "Птицы" поразили пограничный сторожевой корабль проекта 10410 в населенном пункте Каспийск в Дагестане. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Он обнародовал видео боевой работы подразделения по российскому кораблю, который находился в 986 километрах от линии боевого соприкосновения.

Сторожевой корабль проекта проекта 10410 "Светляк"

Сторожевой корабль ФСБ РФ

Корабли проекта "Светляк", которые разработала фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге, использует пограничная служба ФСБ России для борьбы с диверсионными группами, защиты портовой инфраструктуры и реагирования на угрозы в прибрежных водах. Для этого их оснастили 76-миллиметровой корабельной пушкой, 30-миллиметровыми автоматическими пушками, зенитными ракетами ближнего действия, пулеметами, гранатометами и средствами для борьбы с подводными целями.

Корабль имеет водоизмещение в 400 тонн, длину около 49 метров и скорость до 30 узлов, то есть 55,5 км/ч, имеет автономность до 10 суток и экипаж в 28 человек.

Напомним, что ночью в воскресенье, 17 мая, дроны атаковали Московскую область и саму Москву.

Накануне беспилотники долетали до Ставропольского края и Татарстана, поразив химический комбинат "Азот" в Невинномысске и "Предприятие электрических сетей" в Набережных Челнах.