Дроны долетели до Ставропольского края и Татарстана: поражены несколько российских заводов (видео)

В ночь на 16 мая ударные беспилотники атаковали Ставропольский край РФ, где поразили химический комбинат "Азот" в Невинномысске.

На месте удара вспыхнул пожар, сообщил мониторинговый телеграм-канал "Exilenova+".

"В городе Невинномысск, Ставропольский край, был атакован химический завод "Невинномысский Азот"; на видео, опубликованном местными жителями, видно пожар на объекте", — говорится в сообщении.

Губерантор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что дроны действительно атаковали Невинномысск, однако отрицал поражение предприятия.

"Наши силы ПВО отразили налет вражеских БПЛА вблизи Невинномысска. На земле нет пострадавших и разрушений. Спасибо защитникам нашего неба. Режим беспилотной опасности в Ставрополье продолжает действовать. Будьте бдительны и осторожны", — написал Владимиров.

Кроме того, мониторы сообщили о пожаре в Татарстане, где загорелось ООО "Предприятие электрических сетей".

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Татарстану и Ставропольскому краю.

Напомним, в ночь на 15 мая дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ в России.

В ночь на 13 мая ВСУ ударили по нефтяным терминалам, НПЗ и пунктам управления РФ.