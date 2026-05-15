Рязань в дыму: дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ в России (видео)

В ночь на 15 мая ударные беспилотники атаковали российский город Рязань, в результате чего был поражен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов государства-оккупанта.

Взрывы в Рязани начали раздаваться около двух ночи, сообщил мониторинговый телеграм-канал "Exilenova+".

"Рязань: местные жители сообщают, что на нефтеперерабатывающем заводе что-то горит", — говорится в сообщении.

Очевидцы также сообщали о звуках пролета дронов, ярких вспышках в небе, работе ПВО и сильном задымлении.

А потом в сети появились видео пожара на НПЗ.

Российское издание Astra осуществило OSINT-анализ полученных кадров и подтвердило, что в результате атаки БПЛА пожар вспыхнул именно на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

"OSINT-аналитик ASTRA установил, что, кроме двух многоэтажек, в городе поврежден нефтеперерабатывающий завод", — отметили журналисты Astra.

Пожар на НПЗ в Рязани Фото: соцмережі

Губернатор Рязанской области Павел Малков также признал, что одно из предприятий было атаковано дронами.

"Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий", — написал Малков.

Небо в Рязани после атаки дронов на НПЗ Фото: соцмережі

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по НПЗ в Рязани.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в состав ПАО "Роснефть". Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. Рязанский НПЗ производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.

Напомним, Пермский НПЗ остановил работу после ударов украинских дронов.

В ночь на 13 мая ВСУ ударили по нефтяным терминалам, НПЗ и пунктам управления РФ.