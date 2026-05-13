Пылают ключевые объекты РФ: ВСУ ударили по нефтяным терминалам, НПЗ и пунктам управления РФ

Силы обороны Украины 12 мая и в ночь на 13 мая нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов, в частности нефтяных и газоперерабатывающих предприятиях РФ, а также пунктах управления и местах сосредоточения войск противника. На части объектов после атак возникли пожары.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В Генштабе заявили, что украинские военные поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна Краснодарского края РФ. На территории объекта зафиксировали пожар, а степень повреждений еще уточняется.

В Генштабе отметили, что "Таманьнефтегаз" является одним из ключевых российских нефтяных терминалов вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Его используют для перевалки нефти, мазута, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов. Также объект задействован в обеспечении топливом российских оккупационных войск.

Кроме того, Силы обороны поразили командно-наблюдательные пункты противника в районах Старомлиновки, Соледара и Камышевахи на временно оккупированной территории Донецкой области. Также под удар попал пункт управления БпЛА в Мирном и районы сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Херсонской, Сумской, Донецкой областях, а также в Курской и Белгородской областях РФ.

Также в Генштабе сообщили о поражении установок первичной переработки нефти АВТ на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. В Генштабе отметили, что завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое является важной составляющей логистики российской армии.

Кроме этого, подтверждено поражение инфраструктуры Астраханского газоперерабатывающего завода в Астраханской области РФ. На территории предприятия после атаки возник пожар.

В Генштабе заявили, что Астраханский завод является важным элементом газотранспортной и топливной инфраструктуры РФ и задействован в обеспечении потребностей российского военно-промышленного комплекса. Степень нанесенного ущерба на обоих объектах еще уточняется.

Напомним, после ударов украинских дронов по Пермскому НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" на предприятии вспыхнул пожар и было повреждено оборудование. По данным Reuters, после атаки на заводе остановили три основные установки первичной переработки нефти и часть вторичных установок, а ремонт может занять несколько недель.

В СБУ подтвердили удар по "Лукойл-Пермнефтеоргсинтезу" и линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". В Силах обороны заявили, что в результате атаки загорелась одна из установок АВТ, которая является ключевым узлом первичной переработки нефти, а на нефтеперекачивающей станции был поражен резервуар.

Также в ночь на 13 мая в Башкортостане вспыхнул пожар на линейно-производственно-диспетчерской станции "Нурлино", которая входит в систему магистральных нефтепроводов российской компании "Транснефть". В соцсетях публиковали видео и фото с густым черно-серым дымом, который был виден над Уфой.

OSINT-аналитики установили, что речь идет об объекте в 22 км от Уфы, через который проходят нефтепроводы с сибирских месторождений в направлении Новороссийска, Туапсе, Тамани и российских НПЗ. Российское МЧС подтвердило выезд на тушение пожара, однако местные власти и Минобороны РФ не сообщали об атаке дронов в регионе, который находится примерно в 1400 км от Украины.