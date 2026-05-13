Палають ключові об'єкти РФ: ЗСУ вдарили по нафтових терміналах, НПЗ і пунктах управління РФ

Сили оборони України 12 травня та в ніч на 13 травня завдали ударів по низці об’єктів російських окупантів, зокрема нафтових і газопереробних підприємствах РФ, а також пунктах управління та місцях зосередження військ противника. На частині об’єктів після атак виникли пожежі.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

У Генштабі заявили, що українські військові уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна Краснодарського краю РФ. На території об’єкта зафіксували пожежу, а ступінь пошкоджень ще уточнюють.

У Генштабі зазначили, що "Таманьнефтегаз" є одним із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Його використовують для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Також об’єкт задіяний у забезпеченні паливом російських окупаційних військ.

Крім того, Сили оборони уразили командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на тимчасово окупованій території Донецької області. Також під удар потрапив пункт управління БпЛА у Мирному та райони зосередження живої сили противника у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Донецькій областях, а також у Курській і Бєлгородській областях РФ.

Також у Генштабі повідомили про ураження установок первинної переробки нафти АВТ на Ярославському нафтопереробному заводі у Ярославлі. У Генштабі наголосили, що завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, яке є важливою складовою логістики російської армії.

Окрім цього, підтверджене ураження інфраструктури Астраханського газопереробного заводу в Астраханській області РФ. На території підприємства після атаки виникла пожежа.

У Генштабі заявили, що Астраханський завод є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури РФ і задіяний у забезпеченні потреб російського воєнно-промислового комплексу. Ступінь завданих збитків на обох об’єктах ще уточнюється.

Нагадаємо, після ударів українських дронів по Пермському НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" на підприємстві спалахнула пожежа та було пошкоджено обладнання. За даними Reuters, після атаки на заводі зупинили три основні установки первинної переробки нафти та частину вторинних установок, а ремонт може тривати кілька тижнів.

У СБУ підтвердили удар по "Лукойл-Пермнафтооргсинтезу" та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Перм". У Силах оборони заявили, що внаслідок атаки загорілася одна з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти, а на нафтоперекачувальній станції було уражено резервуар.

Також у ніч на 13 травня в Башкортостані спалахнула пожежа на лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Нурлино", яка входить до системи магістральних нафтопроводів російської компанії "Транснефть". У соцмережах публікували відео та фото з густим чорно-сірим димом, який було видно над Уфою.

OSINT-аналітики встановили, що йдеться про об’єкт за 22 км від Уфи, через який проходять нафтопроводи з сибірських родовищ у напрямку Новоросійська, Туапсе, Тамані та російських НПЗ. Російське МНС підтвердило виїзд на гасіння пожежі, однак місцева влада та Міноборони РФ не повідомляли про атаку дронів у регіоні, який розташований приблизно за 1400 км від України.