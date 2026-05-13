Пермський НПЗ зупинив роботу після ударів українських дронів, — Reuters
Після третього удару з боку України нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" повністю зупинив переробку. Ремонтні роботи на підприємстві можуть тривати кілька тижнів
За словами двох джерел у галузі, внаслідок удару українського безпілотника 7 травня виникла пожежа і було пошкоджено обладнання, пише Reuters.
У п'ятницю, 8 травня, губернатор регіону Дмитро Махонін заявив, що українські безпілотники атакували промислові об'єкти в Пермській області, приблизно за 1460 кілометрів на схід від Москви. Він не назвав об'єкт.
Своєю чергою Служба безпеки України підтвердила третій удар по "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" і лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм".
"Унаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" сталося загоряння на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів", — заявили представники Сил оборони.
Інформатори Reuters повідомили, що після ударів було терміново зупинено три основні установки первинної переробки нафти. Також зупинено деякі вторинні установки. Ремонтні роботи можуть зайняти кілька тижнів.
У 2024 році Пермський НПЗ переробив близько 12,6 млн тонн, або 250 000 барелів на добу, нафти. Він виробив 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного пального, 700 000 000 тонн коксу і 200 000 тонн мазуту.
Під час атаки дронів у ніч на 7 травня було гамірно в місті Наро-Фомінськ, розташованому на північно-західній околиці Москви. OSINTери встановили, що йдеться про удар по логістичному центру ЗС РФ, через який ідуть зброя, снаряди та військове спорядження на фронт в Україні.
Нагадаємо, вранці 8 травня в мережі повідомили про два влучання в Грозному: вибухало на базі ФСБ РФ і у військовій частині.