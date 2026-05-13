Пермський НПЗ зупинив роботу після ударів українських дронів, — Reuters

Після третього удару з боку України нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" повністю зупинив переробку. Ремонтні роботи на підприємстві можуть тривати кілька тижнів

За словами двох джерел у галузі, внаслідок удару українського безпілотника 7 травня виникла пожежа і було пошкоджено обладнання, пише Reuters.

У п'ятницю, 8 травня, губернатор регіону Дмитро Махонін заявив, що українські безпілотники атакували промислові об'єкти в Пермській області, приблизно за 1460 кілометрів на схід від Москви. Він не назвав об'єкт.

Своєю чергою Служба безпеки України підтвердила третій удар по "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" і лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм".

"Унаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" сталося загоряння на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів", — заявили представники Сил оборони.

Відео дня

Інформатори Reuters повідомили, що після ударів було терміново зупинено три основні установки первинної переробки нафти. Також зупинено деякі вторинні установки. Ремонтні роботи можуть зайняти кілька тижнів.

У 2024 році Пермський НПЗ переробив близько 12,6 млн тонн, або 250 000 барелів на добу, нафти. Він виробив 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного пального, 700 000 000 тонн коксу і 200 000 тонн мазуту.

Під час атаки дронів у ніч на 7 травня було гамірно в місті Наро-Фомінськ, розташованому на північно-західній околиці Москви. OSINTери встановили, що йдеться про удар по логістичному центру ЗС РФ, через який ідуть зброя, снаряди та військове спорядження на фронт в Україні.

Нагадаємо, вранці 8 травня в мережі повідомили про два влучання в Грозному: вибухало на базі ФСБ РФ і у військовій частині.