Вибухи в Підмосков'ї в районі військової частини: поруч Путін репетирує свій парад до 9 травня

У Московській області місцеві жителі повідомляли про прольоти дронів, вибухи, які в місцевих чатах називають "бабахи", і роботу ППО.

Повідомляється, що в Наро-Фомінську було атаковано військову частину. На відео чути вибухи й автоматні черги, а потім здіймається чорний дим, також з'явилися повідомлення на Брянську область, Фокус зібрав усе, що відомо.

Повідомляється, що військово-логістичний комплекс "Нара" в Наро-Фомінську призначений для зберігання і розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для збройних сил РФ. Місцеві повідомляли про кілька хвиль атак, які продовжилися і рано вранці 7 травня. Влада офіційно нічого не повідомляла.

Виробничо-логістичний комплекс (ВЛК) "Нара" належить Міністерству оборони РФ і розташований на площі понад 180-200 га, на території військового містечка номер 3. Він призначений для зберігання і розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для ЗС РФ.

Також, як стало відомо напередодні, саме в Наро-Фомінському районі побудували точну копію Червоної площі в Москві з розміткою, де і репетирують парад до 9 травня. Там дислокується 15-й мотострілецький полк Таманської дивізії.

Через атаку перестав працювати аеропорт Внуково.

Також повідомляється про атаку на Брянську область. Що могло стати метою — невідомо, але дрони полетіли в Бежицький район міста Брянська.

Але місцева влада заявила, що "було знищено 121 ворожий БпЛА літакового типу".

У Генштабі ЗСУ не коментували атаки на регіони РФ.

Нагадаємо, у російському Сочі 5 травня оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Зокрема в місті пролунали "гучні характерні звуки".

У ніч на 5 травня щонайменше у 18 регіонах Росії оголошували сирену про ракетну небезпеку, зокрема вперше зафіксовано таке попередження за близько 2000 кілометрів від кордону з Україною — у Ханти-Мансійському автономному окрузі.