Взрывы в Подмосковье в районе воинской части: рядом Путин репетирует свой парад к 9 мая

В Московской области местные жители сообщали о пролетах дронов, взрывах, которые в местных чаты называют "бабахи", и работе ПВО.

Сообщается, что в Наро-Фоминске была атакована воинская часть. На видео слышны взрывы и автоматные очереди, а потом поднимается черный дым, также появились сообщения на Брянскую область, Фокус собрал все, что известно.

Сообщается, что военно-логистический комплекс "Нара" в Наро-Фоминске предназначен для хранения и распределения военных грузов, обеспечивая автоматизированную логистику для вооруженных сил РФ. Местные сообщали о нескольких волнах атак, которые продолжились и рано утром 7 мая. Власти официально ничего не сообщали.

Производственно-логистический комплекс (ПЛК) "Нара" принадлежит Министерству обороны РФ и расположен на площади более 180-200 га, на территории военного городка номер 3. Он предназначен для хранения и распределения военных грузов, обеспечивая автоматизированную логистику для ВС РФ.

Также, как стало известно накануне, именно в Наро-Фоминском районе была построена точная копия Красной площади в Москве с разметкой, где и репетируют парад к 9 мая. Там дислоцируется 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии.

Из-за атаки перестал работать аэропорт Внуково.

Также сообщается об атаке на Брянскую область. Что могло стать целью – неизвестно, но дроны полетели в Бежицкий район города Брянска.

Но местные власти заявили, что "был уничтожен 121 вражеский БпЛА самолетного типа".

В Генштабе ВСУ не комментировали атаку на регионы РФ.

Напомним, в российском Сочи 5 мая объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. В частности в городе раздались "громкие характерные звуки".

В ночь на 5 мая по меньшей мере в 18 регионах России объявляли сирену о ракетной опасности, в частности впервые зафиксировано такое предупреждение за около 2000 километров от границы с Украиной — в Ханты-Мансийском автономном округе.