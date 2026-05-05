Ракетная опасность за 2000 км от границы: впервые за войну сирена "завыла" в российском Ханты-Мансийске

В ночь на 5 мая как минимум в 18 регионах России была объявлена сирена о ракетной опасности. Впервые о такой угрозе объявили за 2000 километров от границы с Украиной.

Речь идет о Ханты-Мансийском автономном округе в России, который территориально относится к Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Глава региона Руслан Кухарчук и очевидцы поделились медиа о том, что на территории округа впервые за все время российско-украинской войны была провозглашена ракетная опасность. По состоянию на утро ее уже отменили, о последствиях или взрывах на территории региона не поступало.

По меньшей мере в 18 российских аэропортах вводились ограничения на посадку и вылет самолетов на фоне угрозы. Аналитики пишут, что план "Ковер" действовал в аэропортах, действующих в Волгограде, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орске, Пензе, Перми, Пскове, Самаре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Череповце, Ярославле.

Предупреждения о ракетной опасности коснулись также еще 16 регионов: Астраханской, Брянской Калужской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской областей, Пензе, Пермского края, Башкортостана, Мордовии, Свердловской области, Татарстана, Тульской области, Удмуртии, Челябинской области, подсчитали аналитики.

Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко утром также сообщал о ночном ударе по Воронежу, где взрывы прогремели в южной и юго-западной частях города. Информация о последствиях уточняется.

В то же время украинская сторона на момент публикации официально не комментировала атаки и не подтверждала ракетных пусков или ударов по территории РФ.

Также в ночь на 5 мая беспилотники массированно атаковали Ленинградскую область России, где под ударом мог оказаться один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

В российской Чувашской Республике во время ракетной опасности был атакован военный завод АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС".