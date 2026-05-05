Ленинградскую область РФ массированно атаковали дроны: под атакой мог оказаться крупный НПЗ, поднялся пожар

Ночью 5 мая Ленинградская область в России оказалась под массированной атакой беспилотников. В Санкт-Петербурге после полуночи "в целях обеспечения безопасности" полностью отключили интернет.

Ближе к утру стало известно, что беспилотники ночью атаковали город Кириши в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"За ночь в Ленинградской области сбито 18 БпЛА противника. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах", — говорится в сообщении чиновника.

Между тем OSINT-аналитики пишут, что под ударом мог оказаться крупный нефтеперерабатывающий завод в Киришах "Киришинефтеоргсинтез". Хотя официальной информации и подтверждения удара по предприятию на момент публикации нет, однако этот НПЗ уже неоднократно становился целью атак дронов, в частности в марте 2024 года, марте 2025 года и в октябре того же года.

В марте 2026 года НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" также был атакован беспилотниками. Тогда в результате атаки на объекте поднялся масштабный пожар.

Стоит отметить, что Киришский НПЗ считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Предприятие перерабатывает около 17,5-21 миллионов тонн нефти в год (6,6% от общего объема РФ) и является ключевым поставщиком топлива — производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

Напомним, в ночь на 5 мая под атакой также оказалась Чувашская Республика РФ: в городе Чебоксары ракеты могли поразить военный завод "ВНИИР-ПРОГРЕСС".

Также 4 мая в Москве пригрозили "ударом возмездия" из-за атаки дронов на столицу РФ.