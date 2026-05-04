В РФ пригрозили "ударом возмездия" из-за атаки 9 мая по Москве: что заявили в Госдуме

Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Колесник заявил, что Украина пострадает от мощного удара, если осмелится атаковать 9 мая Москву. Заявление российского чиновника появилось после того, как беспилотники FP-1 долетели почти до Красной площади, где готовят парад по случаю так называемого "дня победы". Чем РФ пригрозила Украине из-за атаки на Москву и из-за отвержения перемирия, предложенного президентом Владимиром Путиным?

Выступление Колесника появилось как ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому, написало росСМИ News.ru. По словам российского топ-чиновника, главы комитета Госдумы по обороне, украинский президент получит мощную реакцию РФ из-за возможной атаки дронов на парад 9 мая в Москве.

Политик из РФ в комментарии росСМИ несколько раз обозвал Зеленского, поскольку ему не понравилась помощь, которую Украина получает от стран ЕС. Колесник заявил, что будет "удар возмездия", если вдруг произойдет атака дронов на московский парад. По мнению топ-политика РФ, удар возмездия будет "серьезным и кратным".

Фото: Скриншот

Колесник не уточнил, каким оружием ВС РФ могут ударить по Украине. Самое мощное оружие, которым Кремль стрелял по украинцам, — это баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которой 8 января 2026 года "отплатили" за вымышленную "атаку" на резиденцию Путина на Валдае.

Между тем реакция сенатора РФ появилась после выступления Зеленского в Армении. Во время приветственного слова глава государства напомнил о первом при Путине параде в Москве без военной техники и о том, что удар дронов все же может произойти.

9 мая в Москве — детали

Отметим, президент Путин в ожидании атаки дронов на Москву 9 мая обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением перемирия. При этом в Белом доме не предприняли шагов, чтобы повлиять на Киев, а Киев заявил, что не получал предложения от РФ и готов самостоятельно решить, бить или не бить по параду на Красной площади. В то же время появился комментарий спикера Путина Дмитрия Пескова, который заявил об объявлении одностороннего перемирия без согласования с Украиной.

4 мая стало известно о налете дронов на Москву. В российских пабликах появились кадры из ночной столицы РФ: слышны звуки взрывов и стрельба. На одной из записей фигурируют обломки БпЛА, который упал посреди проезжей части. Другие кадры показали поражение многоэтажки в элитном районе Москвы, расположенном в 6-7 км от Кремля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российскую столицу атаковали три дрона: аналитики установили, что речь идет о FP-1, которые несут 120 кг взрывчатки на расстояние более 1000 км.

Напоминаем, 3 мая медиа рассказали о планах Кремля по защите Москвы от удара дронов на 9 мая: среди прочего, речь шла о наращивании ПВО до 280 ед. 4 мая аналитики объяснили, какие российские установки ПВО прошли дроны FP-1, чтобы добраться до центра столицы РФ.