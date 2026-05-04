FP-1 ударил по Москве: какие установки ПВО РФ прошел ударный дрон ВСУ, — аналитики (карта)

В Москве установили 101 установку противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они не помешали дронам FP-1 Украины долететь до центра российской столицы, установили OSINTеры. Налет показал возможности украинских ударных беспилотников проходить сверхсовременные установки ПВО ВС РФ. Как минимум три FP-1 прошли трехкольцевую систему обороны вокруг Москвы?

Дрон FP-1 находился в зонах досягаемости двух сверхсовременных установок ПВО С-400 ВС РФ, говорится в заметке аналитического Telegram-канала DroneBomber. Установки покрывают всю площадь Москвы, Московской области, видят цели до украинской границы, но не заметили трехметровое устройство, запущенное Украиной за пять дней до парада на Красной площади. Всего же столичных жителей прикрывают минимум 101 установок, но все они, как выяснилось, пропустили украинский дрон на расстояние 7,5 км от Кремля.

Аналитики перечислили системы ПВО, которые умеет проходить дрон FP-1 Украины:

ЗРК С-400 с дальностью 400 км, ведет 300 целей, поражает 36 целей одновременно 72 ракетами;

с дальностью 400 км, ведет 300 целей, поражает 36 целей одновременно 72 ракетами; ЗГРК "Панцирь-С" — дальность 18-20 км, ведет 20-40-100 целей, запускает по четыре ракеты;

— дальность 18-20 км, ведет 20-40-100 целей, запускает по четыре ракеты; ЗРК "Тор" — 1-16 км, ведет 48 целей, поражает четыре цели.

В заметке указано, что дроны FP-1 прошли 10 полков С-400 [1 полк — это, ориентировочно, 2 дивизиона по 4-6 пусковых установок]. На инфографике, опубликованной DroneBomber обозначена 101 установка, геолоцированных OSINTерами вокруг и на территории Москвы: это желтые и красные точки. Также обозначена точка удара по дому в Москве по адресу Москвофильмовская, 8 — зеленая точка. Если FP-1 летели напрямик с юго-запада (от границ Украины) прямо на северо-восток (к Москве), то дроны "проскользнули" над полсотней установок ПВО.

Атака дронов на Москву — карта системы ПВО вокруг столицы РФ, 4 мая Фото: DroneBomber / Telegram

В заметке также отметили, что украинские ударные дроны успешно прошли средства ПВО, накопленные в Подмосковье и, ко всему, их не заметили установки, которые стоят на крышах домов в российской столице и на специальных башнях рядом с дорогами. Также уточняется, что их должны были бы видеть С-400 в парке "Лосиного острова" и возле Тимирязевской академии, но пропустили.

"FP-1 смог полностью преодолеть три эшелона обороны Московии, состоящие из 101 подтвержденной позиции", — написали аналитики DroneBomber.

На карте Google maps можно обозначить точку попадания по дому по адресу Москвофильмовская, 8 и ориентировочное месторасположение С-400. Видим, что они не обратили внимание на FP-1, хотя те находились на расстоянии 12 и 24 км от установок ПВО, и в 6,5 км от Кремля и Красной площади.

Атака дронов на Москву — место дислокации С-400 и удар FP-1, 4 мая Фото: Google Maps

Атака дронов на Москву — что произошло 4 мая

Отметим, Фокус писал об атаке дронов на Москву 4 мая 2026 года. В полночь росСМИ сообщили о громких звуках в центре российской столицы и о падении обломков посреди проезжей части и о попадании в элитную высотку. Мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что до столицы долетело три беспилотника: два якобы сбила система ПВО, а один ударил по дому. Минобороны РФ подтвердило сбитие всех 117 БпЛА. Украинское командование пока не комментировало воздушный удар.

Тем временем в сети опубликовали кадры, снятые изнутри дома после удара FP-1 по Москве 4 мая. На видео — три разбитые квартиры и сквозное отверстие в наружной стене.

Напоминаем, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности удара дронов по Москве и 9 мая, а Фокус собрал информацию. о предыдущих воздушных атаках по столице РФ.