FP-1 вдарив по Москві: які установки ППО РФ пройшов ударний дрон ЗСУ, — аналітики (карта)

У Москві встановили 101 установку протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації, і вони не завадили дронам FP-1 України долетіти до центру російської столиці, встановили OSINTери. Наліт показав можливості українських ударних безпілотників проходити надсучасні установки ППО ЗС РФ. Як мінімум три FP-1 пройшли трикільцеву систему оборони навколо Москви?

Дрон FP-1 перебував у зонах досяжності двох надсучасних установок ППО С-400 ЗС РФ, ідеться у дописі аналітичного Telegram-каналу DroneBomber. Установки покривають всю площу Москви, Московської області, бачать цілі до українського кордону, але не помітили триметровий пристрій, запущений Україною за п'ять днів до параду на Красній площі. Всього ж столичних жителів прикривають мінімум 101 установок, але усі вони, як з'ясувалось, пропустили український дрон на відстань 7,5 км від Кремля.

Аналітики перелічили системи ППО, які уміє проходити дрон FP-1 України:

ЗГРК "Панцир-С" — дальність 18-20 км, веде 20-40-100 цілей, запускає по чотири ракети;

— дальність 18-20 км, веде 20-40-100 цілей, запускає по чотири ракети; ЗРК "Тор" — 1-16 км, веде 48 цілей, уражає чотири цілі.

У дописі вказано, що дрони FP-1 пройшли 10 полків С-400 [1 полк — це, орієнтовно, 2 дивізіони по 4-6 пускових установок]. На інфографіці, опублікованій DroneBomber позначено 101 установку, геолокованих OSINTерами навколо та на території Москви: це жовті та червоні крапки. Також позначено точку удару по будинку у Москві за адресою Москвофільмовська, 8 — зелена крапка. Якщо FP-1 летіли навпростець з південного заходу (від кордонів України) прямо на північний схід (до Москви), то дрони "прослизнули" над пів сотнею установок ППО.

Атака дронів на Москву — карта системи ППО навколо столиці РФ, 4 травня Фото: DroneBomber / Telegram

У дописі також зауважили, що українські ударні дрони успішно проминули засоби ППО, накопичені у Підмосков'ї та, до всього, їх не помітили установки, які столи на дахах будинків у російській столиці та на спеціальних вежах поруч з дорогами. Також уточнюється, що їх мали б бачити С-400 в парку "Лосиного острова" та біля Тімірязєвської академії, але пропустили.

"FP-1 зміг повністю подолати три ешелони оборони Московії, що складаються зі 101 підтвердженої позиції", — написали аналітики DroneBomber.

На карті Google maps можна позначити точку влучання по будинку за адресою Москвофільмовська, 8 та орієнтовне місцерозташування С-400. Бачимо, що вони не звернули увагу на FP-1, хоч ті перебували на відстані 12 та 24 км від установок ППО, і за 6,5 км від Кремля та Красної площі.

Атака дронів на Москву — місце дислокації С-400 та удар FP-1, 4 травня Фото: Google Maps

Атака дронів на Москву — що сталось 4 травня

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів на Москву 4 травня 2026 року. Опівночі росЗМІ повідомили про гучні звуки у центрі російської столиці і про падіння уламків посеред проїжджої частини й про влучання в елітну висотку. Мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що до столиці долетіло три безпілотники: два начебто збила система ППО, а один вдарив по будинку. Міноборони РФ підтвердило збиття усіх 117 БпЛА. Українське командування поки не коментувало повітряний удар.

Тим часом у мережі опублікували кадри, зняті зсередини будинку після удару FP-1 по Москві 4 травня. На відео — три розбиті квартири та наскрізний отвір у зовнішній стіні.

Нагадуємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський висловився про можливість удару дронів по Москві та 9 травня, а Фокус зібрав інформацію. про попередні повітряні атаки по столиці РФ.