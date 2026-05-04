Як виглядає квартира у Москві після удару дрона FP-1: пройшов сотню комплексів ППО (відео)

Внаслідок атаки дронів FP-1 на Москву у російській столиці отримали пошкодження квартири на горішньому поверсі багатоповерхівки, показали кадри з соцмереж. Тим часом медіа розповіли, що з нагоди 9 травня Кремль оборонятимуть майже 300 комплексів протиповітряної оборони, а OSINTери відшукали поки що 100. Що відбулось у Москві в ніч на 4 травня, за п'ять днів до параду на Красній площі?

Безпілотники поцілили по будинку за адресою Москвофільмівська, 8, встановили OSINTери росЗМІ Astra. На відео з місця інциденту показали приміщення, розбиті вибуховою хвилею. У кадр потрапили купи білої битої цегли, винесені двері, потрощені меблі. Оператор відео нарахував три пошкоджені квартири росіян. У одній з них — наскрізний отвір у зовнішній стіні, а в отворі видніється панорама нічної Москви.

У мережі є дані про комплекси ППО, які вдалось відшукати OSINTер та журналіст "Радіо Свобода" Mark Krutov. Станом на 3 травня на карті є 101 позначка, яка вказує на якусь установку, і ще 12 — з геолокацією дронів, яких раніше там помітили. Адреса, за якою відбулось влучання 4 травня, розташована всередині чотирьох кілець ППО і його не прикрив ЗГРК "Панцир", який стоїть на даху Міноборони РФ. Орієнтовні координати будинку на Москвофільмовській, 8 — 55.72425, 37.52843.

Атака на Москву — комплекси ППО навколо столиці РФ та точка ураження 4 травня

Мер Сергій Собянін підтвердив атаку дронів, при цьому зауважив, що до російської столиці дістало три БпЛА: два збиті засобами ППО, а один влучив у будинок. Зранку 4 травня Міноборони РФ опублікувало звіт щодо нічного нальоту українських безпілотників. Російське командування заявило, що збило усі 117 дронів, які атакували 14 російських регіонів, у тому числі — Підмосков'я.

Генштаб ЗСУ поки не коментував атаку на Москву 4 травня.

Тим часом російська влада, готуючись до проведення параду 9 травня, планує стягнути (чи вже стягнула) близько 280 комплексів ППО, розповіли у каналі росЗМІ Nexta. Крім того, у мережі опублікували кадри вулиць у Москві, затягнутись протидроновими сітками. Медіа писали, що навколо столиці встановили чотири кільця оборони.

Атака на Москву — що сталось 4 травня

Зазначимо, в ніч на 4 травня у російських пабліках з'явились кадри повітряної атаки на Москву. Інцидент відбувся близько 1 год: росіяни скаржились на звуки вибухів та чули гул моторів. У мережі запевняли, що БпЛА летять на малій висоті, маневрують. Згодом з'явились кадри з уламками на центральних вулицях та фото пошкодженого фасаду у будинку в елітному районі Москви у ЖК "Дім на Мосфільмівській вулиці".

Через кілька годин після інформації про атаку дронів на Москву OSINTери встановили можливий тип БпЛА, який пролетів 400 км до російської столиці та пройшов усі системи ППО на шляху не до неї та на підступах. Ішлося про безпілотники FP-1, здатні нести 100 кг вибухівки на відстань понад 1500 км.

Тим часом попередня атака дронів на Москву відбулась 3 травня 2023 року. Пристрій долетів до Красної площі та вдарив по куполу поруч з державним прапором РФ.

