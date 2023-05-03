Атака дронів на Кремль: як це було і що відомо на цей час (фото, відео)

Після нічної атаки дронів у Росії поспішили у всьому звинуватити Київ, а в США проводять незалежну оцінку того, що сталося. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент.

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У Москві заявили, що в ніч на 3 травня два ударні безпілотники здійснили атаку на Кремль і були ліквідовані силами протиповітряної оборони. Після цього в Росії звинуватили в цьому Україну, заявили, що цей напад на РФ і пригрозили "знищити "київський режим". Фокус в одному матеріалі зібрав усе, що відомо про те, що сталося на даний момент.

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Атака дронів на Кремль — як це було

Попри те, що атака була здійснена вночі, вперше про це стало відомо вранці 3 травня, коли відео стало поширюватися в російських Telegram-канал, після чого про це також повідомили в пресслужбі президента РФ. Як повідомило російське медіа Baza, минулої доби екстрені служби Москви та області отримали понад 200 повідомлень про безпілотні літальні апарати.

На опублікованих кадрах видно, що над будівлею Кремля здіймався дим.

РІА повідомило, що Путіна в цей час не було в Кремлі, і в середу він працював у своїй підмосковній резиденції Ново-Огарьово.

На іншому відео, поширеному в російських соціальних мережах, показано пожежу та шлейф диму над Кремлем після передбачуваного нападу.

Теракт щодо президента — це напад на Росію

3 травня у пресслужбі президента РФ прокоментували нічну атаку дронів на Кремль. Згідно з офіційним повідомленням Кремля, українські військові нібито запустили два ударні безпілотники, які були націлені на Кремль. У Москві поспішили повідомити, що президент Володимир Путін під час атаки не постраждав. При цьому у відомстві також повідомили, що внаслідок розльоту уламків БпЛА ніхто не постраждав і не було завдано матеріальних збитків.

"Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", — додали в пресслужбі президента РФ.

У Кремлі розцінили нічну атаку як терористичний акт та замах на президента Росії. Водночас низка російських депутатів Держдуми оголосили президента України Володимира Зеленського терористом і пригрозили смертельно покарати "київський режим" за нічну атаку.

Зокрема, депутат Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що вимагатиме застосування більш потужної зброї.

"Жодних переговорів з режимом Зеленського бути не може. Вимагатимемо застосування зброї, яка здатна зупинити та знищити "київський терористичний режим", — написав Володін.

Депутат Держдуми Олег Морозов заявив про необхідність проведення нового етапу "спеціальної військової операції" та запропонував оголосити Зеленського терористом, а також завдати чергового ракетного удару по Україні.

"Потрібен удар, який переконує противника, і не тільки в Києві, що Росія має можливість смертельно покарати будь-кого за подібні дії. Вважаю, що відсьогодні слід публічно й офіційно оголосити Зеленського терористом, таким же, як Хаттаб і Басаєв. Наслідками персонально для нього та всього політичного керівництва України! Безкарність породить спокусу повторити подібний теракт!" — Написав Морозов.

Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов запропонував жорстко відповісти київському режиму на спробу атакувати Кремль, а також використати орлів-перехоплювачів для захисту від дронів.

"Потрібно прицільно бити центром Києва! Знищити офіс президента, зруйнувати вщент Верховну раду, Генштаб, будівлі, в яких розташовуються українські спецслужби. Крім того, треба подумати про захист наших важливих об'єктів інфраструктури, аж до того, що сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів дронів у Кремлі та інших місцях"

У Росії заборонили запуск дронів

Як пише РІА, польоти безпілотників наразі заборонені приблизно в половині регіонів Росії. Обмеження запровадили у 89 регіонах, у тому числі й у Москві.

"Нагнітання ситуації" — у Києві прокоментували звинувачення у теракті

У пресслужбі президента України прокоментували нічну атаку, в якій Кремль звинуватив Київ. Так, речник президента Сергій Никифоров підкреслив, що Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що всі наявні сили та кошти Україна спрямовує на деокупацію захоплених Росією територій, а не на атаку чужих.

При цьому у пресслужбі українського президента назвали атаку очікуваної та нагнітанням ситуації перед 9 травня.

"Теракт — це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагалися евакуюватися на вокзалі в Краматорську, і багато інших трагедій. А те, що сталося в Москві, очевидно, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших противників", — підкреслив Никифоров.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив, що Росія готує новий теракт в Україні.

"Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано... Росія, очевидно, готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу нібито диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", – заявив радник голови ВП.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що відео виглядає дивно, оскільки вибух над Кремлем, який видно на опублікованих кадрах, не схожий на роботу БПЛА.

У Кремлі готують "удар у відповідь"

За даними джерел російської правозахисної організації Gulagu.net, на авіабази в Енгельсі та Шайківці відправлено доручення готувати до вильоту кілька стратегічних бомбардувальників ТУ-22М. У ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві.

"Також джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум 2 "вироби" вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів", — пишуть правозахисники.

Реакції української влади на ці заяви поки що не було.

США проводять оцінку повідомлень про спробу атаки дронів на Кремль

Як пише CNN, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він "ніяк не може підтвердити" повідомлення про ймовірну атаку кремлівського безпілотника. За його словами, він бачив повідомлення з Москви про передбачувану атаку безпілотників України на Кремль, але він "не може якимось чином підтвердити їх".

"Я б сприймав усе, що виходить із Кремля, з дуже великою часткою солі. Ми побачимо, які факти. І дуже важко коментувати чи розмірковувати про це, не знаючи фактів", — додав він.

Водночас повідомляється, що США все ще збирають факти щодо інциденту з безпілотником у Москві. Неназваний американський чиновник заявив журналістам, що у Вашингтоні не отримували попередження про ймовірну атаку безпілотника на Кремль.

Інший американський чиновник сказав ЗМІ, що вони все ще працюють над оцінкою заяв Росії і поки що не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна намагалася вбити Путіна.

Нагадаємо, 2 травня росЗМІ повідомляли, що в небі над російським містом Твер помітили невідомий літаючий об'єкт. За інформацією журналістів, об'єкт рухався у бік Москви зі швидкістю 200 км/год. У зв'язку з цим у небо навіть підняли винищувач, проте за 20 хвилин об'єкт зник з радарів.