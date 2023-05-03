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"Нагнітання ситуації перед 9 травня": у Зеленського прокоментували атаку БПЛА на Кремль

Володимир Зеленський, Зеленський, президент України
Фото: Офіс президента | У Зеленського заявили, що не мають інформації про нічну атаку дронів на Кремль

Прессекретар президента Сергій Никифоров завірив, що зусилля України зосереджені на власних територіях. Він розкритикував ворожі формулювання та наголосив, що теракти — це удари ЗС РФ, внаслідок яких гинуть мирні українці.

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У пресслужбі Володимира Зеленського нічну атаку дронів на Кремль назвали "нагнітанням ситуації" та заявили, що Україна не спрямовує свої сили на удари по чужих територіях. Про це відомо з коментаря речника Сергія Никифорова журналістам BBC.

"Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих", — сказав Никифоров.

Никифоров: "Теракт — це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані"

Посадовець зізнався, що обурений формулюваннями РФ про цю подію та вважає терактами удари російських загарбників по українських містах. Атаку безпілотниками на Кремль у пресслужбі президента назвали очікуваною.

"Теракт — це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників", — підкреслив Никифоров.

Також журналісти зв’язалися з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, однак посадовець відмовився коментувати атаку дронів на Кремль.

Нагадаємо, вночі 3 травня Кремль атакували кілька українських безпілотників. На сайті президента РФ опублікували заяву, що Володимир Путін не постраждав, а інцидент назвали "терористичним актом".

Координатор напряму безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфьонов розповів Фокусу, що варто очікувати атак на військові та промислові об’єкти у Підмосков’ї. На його думку, досвід використання "шахедів" нині працює проти Росії.