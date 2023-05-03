Атака дронов на Кремль: как это было и что известно на данный момент (фото, видео)

После ночной атаки дронов в России поспешили во всем обвинить Киев, а в США проводят независимую оценку случившегося. Фокус собрал все, что известно об инциденте.

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В Москве заявили, что в ночь на 3 мая два ударных беспилотника совершили атаку на Кремль и были ликвидированы силами противовоздушной обороны. После этого в России обвинили в этом Украину, заявили, что это нападение на РФ и пригрозили "уничтожить "киевский режим". Фокус в одном материале собрал все, что известно о случившемся на текущий момент.

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Атака дронов на Кремль — как это было

Несмотря на то, что атака была совершена ночью, впервые об этом стало известно утром 3 мая когда видео стало распространятmся в российских Telegram-канал, после чего об этом также сообщили в пресс-службе президента РФ. Как сообщило российское медиа Baza, за прошедшие сутки экстренные службы Москвы и области получили больше 200 сообщений о беспилотных летательных аппаратах.

На опубликованных кадрах видно, что над зданием Кремля поднялся дым.

РИА сообщило, что Путина в это время не было в Кремле, и в среду он работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

На другом видео, распространенном в российских социальных сетях, показан пожар и шлейф дыма над Кремлем после предполагаемого нападения.

Теракт в отношении президента — это нападение на Россию

3 мая в пресс-службе президента РФ прокомментировали ночную атакую дронов на Кремль. Согласно официальному сообщению Кремля, украинские военные якобы запустили два ударных беспилотника, которые были нацелены на Кремль. В Москве поспешили сообщить, что президент Владимир Путин в ходе атаки не пострадал. При этом в ведомстве также сообщили, что в следствии разлета осколков БПЛА никто не пострадал и не был нанесен материальный ущерб.

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", — добавили в пресс-службе президента РФ.

В Кремле расценили ночную атаку как террористический акт и покушение на президента России. Вместе с тем ряд российских депутатов Госдумы объявили президента Украины Владимира Зеленского террористом и пригрозили смертельно наказать "киевский режим" за ночную атаку.

В частности, депутат Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что будет требовать применения более мощного оружия.

"Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить "киевский террористический режим", — написал Володин.

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил о необходимости проведения нового этапа "специальной военной операции" и предложил объявить Зеленского террористом, а также нанести очередной ракетный удар по Украине.

"Нужен удар, убеждающий противника, и не только в Киеве, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия. Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом, таким же, как Хаттаб и Басаев. С теми же последствиями персонально для него и всего политического руководства Украины! Безнаказанность породит соблазн повторить подобный теракт!" — написал Морозов.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил жестко ответить киевскому режиму на попытку атаковать Кремль, а также использовать орлов-перехватчиков для защиты от дронов.

"Нужно прицельно бить по центру Киева! Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы. Кроме того, нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах"

В России запретили запуск дронов

Как пишет РИА, полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России. Ограничения ввели в 89-и регионах, в том числе и в Москве.

"Нагнетание ситуации" — в Киеве прокомментировали обвинения в теракте

В пресс-службе президента Украины прокомментировали ночную атаку, в которой Кремль обвинил Киев. Так, спикер президента Сергей Никифоров подчеркнул, что Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что все имеющиеся силы и средства Украина направляет на деоккупацию захваченных Россией территорий, а не на атаку чужих.

При этом в пресс-службе украинского президента назвали атаку ожидаемой и нагнетанием ситуации перед 9 мая.

"Теракт — это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная у людей, пытавшихся эвакуироваться на вокзале в Краматорске, и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников", — подчеркнул Никифоров.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк передоложил, что Россия готовит новый теракт в Украине.

"Что касается дронов над Кремлем. Все предсказуемо… Россия, очевидно, готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", – заявил советник главы ОП.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что видео выглядит странно,так как взрыв над Кремлем, который видно на опубликованных кадрах, не похож на работу БПЛА.

В Кремле готовят "ответный удар"

По данным источников российской правозащитной организации Gulagu.net, на авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету несколько стратегических бомбардировщиков ТУ-22М. В ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве.

"Также источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум 2 "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", — пишут правозащитники.

Реакции украинских властей на эти заявления пока не было.

США проводят оценку сообщений о попытке атаки дронов на Кремль

Как пишет CNN, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он "никак не может подтвердить" сообщения о предполагаемой атаке кремлевского беспилотника. По его словам он видел сообщения из Москвы о предполагаемой атаке беспилотников Украины на Кремль, но он "не может каким-либо образом подтвердить их".

"Я бы воспринимал все, что исходит из Кремля, с очень большой долей соли. Мы увидим, каковы факты. И очень трудно комментировать или рассуждать об этом, не зная фактов", — добавил он.

Вместе с тем сообщается, что США все еще собирают факты по предполагаемому инциденту с беспилотником в Москве. Неназванный американский чиновник заявил журналистам, что в Вашингтоне не получали предупреждения о предполагаемой атаке беспилотника на Кремль.

Другой американский чиновник сказал СМИ, что они все еще работают над оценкой заявлений России и пока не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Путина.

Напомним, 2 мая росСМИ сообщали, что в небе над российским городом Тверь заметили неопознанный летающий объект. По информации журналистов, объект двигался в сторону Москвы со скоростью 200 км/ч. В связи с этим в небо даже подняли истребитель, однако спустя 20 минут объект исчез с радаров.