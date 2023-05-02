Двигался в сторону Москвы на высокой скорости: росСМИ сообщили об НЛО над Тверью

По данным журналистов, неопознанный летающий объект засекли на радарах, после чего объявили сигнал "Режим". Россияне привели в готовность ПВО и даже подняли в воздух истребитель.

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В небе над российским городом Тверь заметили неопознанный летающий объект. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает российское медиа SHOT.

По данным журналистов, НЛО двигался со скоростью 200 км/ч в направлении Москвы. Объект зафиксировали на радарах, после чего объявили сигнал "Режим". Россияне оповестили силы противовоздушной обороны и даже подняли в воздух истребитель.

Фото: Скриншот

Однако спустя 20 минут неопознанный объект исчез с радаров, а сигнал "Режим" сняли. Судя по всему, россияне так и не поняли, что за объект двигался в сторону столицы РФ.

Напомним, 2 мая росСМИ сообщили, что в Белгородской области РФ БПЛА атаковал место строительства защитных сооружений. Кроме того, в России заявили о том, что в примерно в это же время ударный дрон атаковал Брянскую область. Местные власти во всем обвинили ВСУ.

Ранее, 28 апреля, СМИ писали, что обнаруженный 24 апреля воздушный объект, который упал в польском лесу недалеко от города Быдгощ, был дроном с российской надписью. Примечательно, что таинственный аппарат вызвал множество слухов, предположений и конспирологических теорий в соцсетях.