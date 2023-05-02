Взорвался невдалеке от границы: в небе над РФ летал неизвестный дрон

Пострадал 46-летний мужчина, который занимался постройкой защитных сооружений. РосСМИ уже обвинили украинских военных в том, что россиянин получил травмы.

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Во вторник, 2 мая, в Белгородской области (РФ) беспилотный летательный аппарат атаковал место строительства защитных сооружений. Об этом сообщило росСМИ Baza.

Инцидент произошел неподалеку от села Прилесье около 13:00.

По информации медиа, 46-летний мужчина Сергей К. выполнял земельные работы, когда прилетевшей ударный дрон скинул самодельное взрывное устройство.

Мужчина получил контузию. Его осмотрели приехавшие на место медики после чего россиянин отказался от госпитализации.

РосСМИ уже распространили информацию, что беспилотный летальный аппарат якобы принадлежит Вооруженным силам Украины.

Заметим, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не отреагировал на этот инцидент. Свои комментарии не дали даже в ГУ МЧС. Украинская сторона также ничего не говорит об этом инциденте.

В Брянской области ударный дрон атаковал территорию в близи границы с Украиной

В СМИ уже появились подробности инцидента с дроном.

По информации медиа, БПЛА атаковал территорию возле поселка Алес, менее чем в километре от российско-украинской границы. Беспилотник сбросил боеприпас — предположительно, ВОГ-17, из-за чего вышел из строя экскаватор.

Информации о пострадавших и жертвах нет.

Напомним,21 апреля 2023 года в Белгороде рядом с домами упал боеприпас. Несколько позже стало известно, что в результате взрыва повреждена часть дома по улице Шаландина. А в одной из квартир и вовсе обнаружены осколки снаряда. Поэтому спасатели приняли решение эвакуировать всех жильцов.

А в декабре 2022 года стало известно, что в Белгородской области поблизости границы стали строить оборонительную засечную черту под названием "зубы дракона". Название "засечная черта" россияне решили использовать по аналогии с оборонительными рубежами Х-XVII века, которые строили для защиты во время татарских набегов.