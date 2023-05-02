Вибухнув неподалік кордону: у небі над РФ літав невідомий дрон

Постраждав 46-річний чоловік, який займався будівництвом захисних споруд. РосЗМІ вже звинуватили українських військових у тому, що росіянин отримав травми.

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У вівторок, 2 травня, у Білгородській області (РФ) безпілотний літальний апарат атакував місце будівництва захисних споруд. Про це повідомило РосЗМІ Baza.

Інцидент стався неподалік села Прилісся близько 13:00.

За інформацією медіа, 46-річний чоловік Сергій К. виконував земельні роботи, коли ударний дрон, що прилетів, скинув саморобний вибуховий пристрій.

Чоловік отримав контузію. Його оглянули медики, що приїхали на місце, після чого росіянин відмовився від госпіталізації.

РосЗМІ вже розповсюдили інформацію, що безпілотний летальний апарат нібито належить Збройним силам України.

Зауважимо, що губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков не відреагував на цей інцидент. Свої коментарі не дали навіть у ГУ МНС. Українська сторона також нічого не говорить про цей інцидент.

У Брянській області ударний дрон атакував територію поблизу кордону з Україною

У ЗМІ вже з'явилися подробиці інциденту з дроном.

За інформацією медіа, БПЛА атакував територію біля селища Алес, менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону. Безпілотник скинув боєприпас — ймовірно, ВОГ-17, через що вийшов з ладу екскаватор.

Інформації про постраждалих та жертв немає.

Нагадаємо, 21 квітня 2023 року в Білгороді поряд з будинками впав боєприпас. Дещо пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено частину будинку на вулиці Шаландіна. А в одній із квартир і зовсім виявили уламки снаряда. Тому рятувальники вирішили евакуювати всіх мешканців.

А в грудні 2022 року стало відомо, що у Білгородській області поблизу кордону почали будувати оборонну засічну межу під назвою "зуби дракона". Назву "засічна межа" росіяни вирішили використати за аналогією з оборонними рубежами Х-XVII століття, які будували для захисту під час татарських набігів.