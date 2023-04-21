Загубили бомбу: у Білгороді поряд із будинками впав боєприпас (фото, відео)

За словами очевидців, боєприпас залишив вирву, діаметром 20 метрів. У Міноборони РФ вибух списують на пілота Су-34, у якого нібито в польоті відірвався боєприпас.

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Увечері 20 квітня мешканців Білгорода (РФ) злякав потужний звук вибуху. Як виявилось пізніше, це був боєприпас, яким, можливо, російські військові хотіли атакувати Україну, пише Baza.

"У Білгороді сильний вибух. За попередніми даними, удар припав по вулиці Ватутіна. Працюють рятувальники", — повідомило ЗМІ.

Росмедіа навіть прикріпило до свого посту в соцмережі фотографію з місця подій. На ній видно, як містяни розглядають глибоку вирву, яку залишив боєприпас. Крім того, на знімку видно, що вона знаходиться в безпосередній близькості від багатоповерхового будинку і пішохідного переходу.

На карті місце інциденту відмітили червоним квадратом

За словами місцевих жителів перед тим, як снаряд розірвався у місті, вони чули гучний свист.

Ударна хвиля була такої сили, що один із легкових автомобілів закинуло на дах магазину "П'ятірочка".

Ударна хвиля після детонації боєприпасу була настільки сильною, що автомобіль закинуло на дах.

На місці події почали працювати рятувальники.

Дещо пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено частину будинку по вулиці Шаландіна. А в одній із квартир і зовсім виявлено уламки снаряда. Тому рятувальники вирішили евакуювати всіх мешканців.

Пішоходи та водії розглядаю величезну вирву, яку залишив снаряд

Також потужний вибух потрапив до об'єктиву встановленої на протилежній частині вулиці відеокамери. Завдяки відео з'ясувалося, що боєприпас розірвався о 21:28.

Відеокамера зафіксувала точний час прильоту снаряда Фото: Скрин видео

Вибух у Білгороді: як відреагувала Росія

Глава регіону В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що у місті стався вибух.

"НП у Білгороді. Відбувся вибух. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів", — написав він.

Крім того, за словами губернатора Білгородської області, від вибуху постраждали найближчі торгові точки (ударна хвиля вибила скляні вітрини), автомобілі та стовпи лінії електропередачі.

Причини вибуху Гладков не назвав.

Голова міста Валентин Демідов написав у своєму телеграм-каналі про те, що вибух пошкодив кілька квартир у будинку на перехресті вулиць Ватутіна та Губкіна. У багатоквартирному будинку вибило шибки, а в кількох квартирах люди взагалі знайшли уламки снаряда.

У будинку, який постраждав від вибуху, уламки від снаряда пошкодили меблі

У Міністерстві оборони РФ також відреагували на надзвичайну подію.

За словами представника профільного міністерства, над Білгородом відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу.

"20 квітня близько 22:15 мск при виконанні польоту Су-34 ВКС Росії над Білгородом відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу", — сказав речник міністерства.

Зауважимо, що в мережі незадовго до детонації боєприпасу в Білгороді росіяни в телеграм-каналах раділи, що Україну атакують бомбою ФАБ-1500. Однак після того, як у місті впав снаряд, у чаті почали з'являтися повідомлення про те, що потрібно зачекати на саперів, які оглянуть місцевість біля вирви, залишеної боєприпасом. Більше того, учасники чату видалили повідомлення, в яких вони зловтішалися щодо атаки на Україну.

Нагадаємо, 17 квітня ЗМІ написали про те, що Білгород частково залишився без світла після атаки БПЛА. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, пожежа сталася на двох цивільних об'єктах. Постраждалих тоді не було, а в тому, що сталося в РФ, встигли звинуватити Україну.

А 11 квітня медіа повідомили про те, що дрон із вибухівкою врізався у паркан аеропорту у Білгороді. Вибуховий пристрій, за словами журналістів, здетонував, пошкодивши огорожу та кабель сигналізації.