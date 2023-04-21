Потеряли бомбу: в Белгороде рядом с домами упал боеприпас (фото, видео)

По словам очевидцев боеприпас оставил воронку, диаметром в 20 метров. В Минобороны РФ взрыв списывают на пилота Су-34, у которого в полете якобы оторвался боеприпас.

Related video

Вечером 20 апреля жителей Белгорода (РФ) напугал мощный звук взрыва. Как оказалось позже, это был боеприпас, которым, возможно, российские военные хотели атаковать Украину, пишет Baza.

"В Белгороде сильный взрыв. По предварительным данным удар пришелся по улице Ватутина. Работают спасатели", — сообщило СМИ.

Росмедиа даже прикрепило к своему посту фотографию из места событий. На ней видно, как горожане рассматривают глубокую воронку, которую оставил боеприпас. Кроме того на снимке видно, что воронка находится в непосредственной близости от многоэтажного дома и пешеходного перехода.

На карте место инцидента отмечено красным квадратом

По словам местных жителей перед тем, как снаряд разорвался в городе, они слышали громкий свист.

Ударная волна была такой силы, что один из легковых автомобилей забросило на крышу магазина "Пятерочка".

Ударная волна после детонации боеприпаса была настолько сильной, что легковой автомобиль забросило на крышу

На месте происшествия начали работать спасатели.

Несколько позже стало известно, что в результате взрыва повреждена часть дома по улице Шаландина. А в одной из квартир и вовсе обнаружены осколки снаряда. Поэтому спасатели приняли решение эвакуировать всех жильцов.

Пешеходы и водители рассматриваю огромную воронку, которую оставил снаряд

Также мощный взрыв попал в объектив установленной на противоположной части улицы видеокамеры. Благодаря видео выяснилось что боеприпас разорвался в 21:28.

Видеокамера зафиксировал точное время прилета снаряда Фото: Скрин видео

Взрыв в Белгороде: как отреагировала Россия

Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил о том, что в городе произошел взрыв.

"ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — написал он.

Кроме того, по словам губернатора белгородской области, от взрыва пострадали ближайшие торговые точки (ударная волна выбила остекление витрин), автомобили и столбы линии электропередачи.

Причину взрыва Гладков не назвал.

Глава города Валентин Демидов написал в своем телеграм-канале о том, что взрыв повредил несколько квартир в доме на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. В многоквартирном доме выбило стекла, а в нескольких квартирах люди и вовсе нашли осколки снаряда.

В доме, который пострадал от взрыва, осколки от снаряда повредили мебель

В Министерстве обороны РФ также отреагировали на чрезвычайное проишествие.

По словам представителя профильного министерства, над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

"20 апреля около 22:15 мск при выполнении полета Су-34 ВКС России над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", — сказал спикер министерства.

Заметим, что в сети незадолго до детонации боеприпаса в Белгороде россияне в телеграм-каналах радовались тому, что Украину атакуют бомбой ФАБ-1500. Однако после того, как в городе упал снаряд, в чате начали появляться сообщения о том, что нужно подождать саперов, которые осмотрят местность возле воронки, оставленной боеприпасом. Более того, участники чата удалили сообщения, в которых они злорадствовали по поводу атаки на Украину.

Напомним, 17 апреля СМИ написали о том, что Белгород частично остался без света после атаки БПЛА. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пожар случился на двух гражданских объектах. Пострадавших тогда не біло, а в случившемся в РФ успели обвинить Украину.

А 11 апреля медиа сообщили о том, что дрон со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде. Взрывное устройство, по словам журналистов, сдетонировало, повредив ограждение и кабель сигнализации.