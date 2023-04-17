Взрывы в Белгороде: город частично остался без света после атаки БПЛА, — СМИ (видео)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пожар случился на двух гражданских объектах и ночью удалось его ликвидировать. Пострадавших якобы нет, а в случившемся успели обвинить Украину.

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В Белгороде в ночь с 16 на 17 апреля произошел масштабный пожар, в связи с чем часть российского города оказалась обесточена. Местные власти в социальных сетях заявили о том, что горят сразу два объекта.

Дело в том, что загорелась подстанция возле следственного изолятора и причина в неком "прилете" беспилотного летательного аппарата. Российская сторона традиционно обвинила в случившемся Украину, а в результате пожара сразу несколько населенных пунктов и центр Белгорода начали испытывать проблемы с электричеством.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что ночью произошло сразу два пожара на гражданских объектах, которые удалось потушить.

"Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара", – сообщил губернатор.

В Кремле ситуацию на момент публикации материала никак не прокомментировали.

Примечательно, что это не первый подобный инцидент на территории РФ. С начала полномасштабной войны в Украине там регулярно случаются необъяснимые инциденты.

Напомним, 16 апреля в РФ заявили об обстрелах на Пасху в Белгородской области — есть разрушения. Традиционно во всем обвинили ВСУ. Жертв якобы удалось избежать, поскольку люди в момент прилета находились на местном кладбище.

11 апреля росСМИ писали, что дрон со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде. По словам журналистов, он сдетонировал и повредил ограждение и кабель сигнализации. Сейчас специалисты обследуют обломки БПЛА и выясняют, что именно пытался атаковать дрон.