За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, пожежа сталася на двох цивільних об'єктах і вночі вдалося її ліквідувати. Постраждалих нібито немає, а в тому, що сталося, встигли звинуватити Україну.

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У Бєлгороді в ніч із 16 на 17 квітня сталася масштабна пожежа, у зв'язку з чим частина російського міста виявилася знеструмлена. Місцева влада в соціальних мережах заявила про те, що горять одразу два об'єкти.

Справа в тому, що спалахнула підстанція біля слідчого ізолятора і причина в "прильоті" безпілотного літального апарату. Російська сторона традиційно звинуватила Україну, а внаслідок пожежі відразу кілька населених пунктів і центр Бєлгорода почали відчувати проблеми з електрикою.

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що вночі сталися одразу дві пожежі на цивільних об'єктах, які вдалося загасити.

"Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, йде ліквідація пожежі", – повідомив губернатор.

У Кремлі ситуацію на час публікації матеріалу ніяк не прокоментували.

Це не перший подібний інцидент на території РФ. З початку повномасштабної війни в Україні там регулярно трапляються незрозумілі інциденти.

Нагадаємо, 16 квітня в РФ заявили про обстріли на Великдень у Бєлгородській області — є руйнування. Традиційно у всьому звинуватили ЗСУ. Жертв нібито вдалося уникнути, оскільки люди на момент прильоту перебували на місцевому кладовищі.

11 квітня росЗМІ писали, що дрон із вибухівкою врізався в паркан аеропорту в Бєлгороді. За словами журналістів, він здетонував і пошкодив огорожу та кабель сигналізації. Наразі фахівці обстежують уламки БПЛА та з'ясовують, що саме намагався атакувати дрон.