Дрон із вибухівкою врізався у паркан аеропорту у Бєлгороді, — росЗМІ

Вибуховий пристрій, за словами журналістів, здетонував, пошкодивши огорожу та кабель сигналізації. Наразі фахівці обстежують уламки БПЛА та з'ясовують, що саме намагався атакувати дрон

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У паркан аеропорту в Бєлгороді врізався безпілотник із вибухівкою. Про це сьогодні, 11 квітня, повідомляє російське медіа SHOT.

Пишуть, що йдеться про БПЛА літакового типу. Вибуховий пристрій спрацював від падіння безпілотника. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджено паркан та кабель сигналізації. Деталі про безпілотник також поки відсутні.

Аеропорт знаходиться за 35 кілометрів від кордону з Україною, не працює з початку повномасштабного вторгнення. Що саме було метою безпілотника — невідомо, офіційно випадок ніяк не коментували.

До слова, так звані російські "військкори" б'ють на сполох, вони кажуть, що Україна накопичила немислиму кількість дронів і готова до наступу.

Раніше Фокус писав, що Мінцифри запустило "Армію дронів". Тепер будь-який українець може стати оператором БПЛА.

А тим часом розвідувальний дрон Sirko, про який Фокус вже розповідав своїм читачам наприкінці січня, отримав виробничу матрицю.