"Військкори РФ у шоці": ЗСУ накопичили 100 тисяч дронів та готові наступати

Україна може здійснити першу у світі атаку роєм дронів у момент контрнаступу. За словами російського опозиціонера Максима Каца, окупантам нема чого протиставити безпілотникам у разі серії ударів.

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Так звані російські "військкори" б'ють на сполох, вони кажуть, що Україну наповнила західна важка техніка та велика кількість дронів, повідомляє на своєму YouTube каналі опозиціонер Максим Кац. Насамперед йдеться про невеликі дрони FPV (з оглядом від першої особи).

Вони менші за звичайні квадрокоптери, але дуже швидкісні – можуть розвинути швидкість до 170 км/год. Завдяки тому, що оператор бачить поле бою безпосередньо за допомогою спеціальних окулярів, а не просто на моніторі, йому простіше керувати таким БПЛА.

Ключова особливість невеликих дронів FPV у тому, що вони можуть дуже швидко залітати у найвужчі місця – вікна та люки танків, наприклад, а значить прикріпивши до такого безпілотника вибухівку, можна зробити з нього ідеальний дрон-камікадзе, а не тільки засіб розвідки.

Ще одна перевага – доступна вартість. Рідкісний дрон FPV коштує дорожче $200, а значить їх можна накопичити величезну кількість зовсім не дорого, за мірками війни, звичайно.

Спочатку такі дрони закуповували тільки для спецпідрозділів, потім відчувши всі переваги швидкісні FPV стали закуповувати й для звичайних військових підрозділів. Зокрема, це було зроблено завдяки численним благодійним фондам, до яких українці жертвували свої гроші.

Вперше невеликий безпілотник FPV був використаний як дрона-камікадзе у червні 2022 року, коли боєць ЗСУ майстерно направив його у відчинені двері приміщення з окупантами та знищив їх. З того часу удари ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе подібного класу відбуваються щодня. За неофіційною статистикою більше ніж 50% атак – успішні, а збити FPV безпілотники за допомогою РЕБ не завжди вдається, тому що такі дрони непогано протистоять радіоперешкодам.

Російські "військкори" кажуть, що за їхньою інформацією на сьогодні для контрнаступу Україна накопичила від 50 до 100 тисяч таких дронів FPV. А на думку опозиціонера Михайла Каца, протиставити українським дронам окупантам просто нічого, адже армія РФ діє по закаркалих лекалах СРСР, де ініціатива знизу – карається, а побутові дрони куплені у звичайному магазині – це іграшка і в армію не допускається. Хоча зараз у росіян і з'явилися подібні безпілотники, ініціатива в цьому питанні була втрачена, а отже, вони й надалі тягнутимуться у хвості сучасних технологій.

Раніше Фокус писав, що Мінцифри запустило "Армію дронів". Тепер будь-який українець може стати оператором БПЛА.