"Военкоры РФ в шоке": ВСУ накопили 100 тысяч дронов и готовы наступать

Украина может совершить первую в мире роевую атаку дронами в момент контрнаступления. По словам российского оппозиционера Максима Каца, оккупантам нечего противопоставить беспилотникам в случае серии ударов.

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Так называемые российские "военкоры" бьют тревогу, они говорят, что в Украину наводнила западная тяжелая техника и большое количество дронов, сообщает на своем YouTube канале оппозиционер Максим Кац. Прежде всего речь идет о небольших дронах FPV (с обзором от первого лица).

Они меньше обычных квадрокоптеров, но очень скоростные – могут развить скорость до 170 км/ч. Благодаря тому, что оператор видит поле боя напрямую с помощью специальных очков, а не просто на мониторе, ему проще управлять таким БПЛА.

Ключевая особенность небольших дронов FPV в том, что они могут очень быстро залетать в самые узкие места – окна и люки танков, например, а значит прикрепив к такому беспилотнику взрывчатку можно сделать из него идеальный дрон-камикадзе, а не только средство разведки.

Еще одно преимущество – это доступная стоимость. Редкий дрон FPV стоит дороже $200, а значит их можно накопить огромное количество совсем не дорого, по меркам войны, конечно.

Сначала такие дроны закупали только для спецподразделений, потом почувствовав все их преимущества скоростные FPV стали закупать и для обычных воинских подразделений. В том числе это было сделано благодаря многочисленным благотворительным фондам, в которые украинцы жертвовали свои деньги.

Впервые небольшой беспилотник FPV был использован в качестве дрона-камикадзе в июне 2022 года, когда боец ВСУ мастерски направил его в открытую дверь помещения с оккупантами и взрывом уничтожил их. С тех пор удары ВСУ с помощью дронов-камикадзе подобного класса происходят каждый день. По неофициальной статистике более 50% атак – успешны, а сбить FPV беспилотники с помощью РЭБ не всегда удается, потому что такие дроны неплохо противостоят радиопомехам.

Российские "военкоры" говорят, что по их информации на сегодня для контрнаступления Украина накопила от 50 до 100 тысяч таких дронов FPV. А по мнению оппозиционера Михаила Каца, противопоставить украинским дронам оккупантам просто нечего, ведь армия РФ действует по заскорузлым лекалам СССР, где инициатива снизу – наказуема, а бытовые дроны купленные в обычном магазине – это игрушка и в армию не допускается. Хотя сейчас у россиян и появились подобные беспилотники, инициатива в этом вопросе была утеряна, а значит они и дальше будут тянуться в хвосте современных технологий.

Ранее Фокус писал, что Минцифры запустило "Армию дронов". Теперь любой украинец может стать оператором БПЛА.